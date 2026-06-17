Эффективность АПК и развитие региона: Лукашенко заслушал доклад председателя Миноблисполкома

Эффективность агропромышленного комплекса, динамика социально-экономического развития и подготовка к предстоящему Форуму регионов Беларуси и России. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Миноблисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной темой доклада стала ситуация в сельском хозяйстве. Алексей Кушнаренко в том числе доложил главе государства о ходе полевых работ, работе по сохранности скота, готовности технического парка к предстоящей уборочной кампании. Интерес Александра Лукашенко в этих вопросах к центральному региону не случаен – область традиционно занимает ведущее место в стране по объемам сельхозпроизводства. В 2026 году цифры растут. По сравнению с 2025 годом объем производства молока вырос более чем на 2 %. В среднем от коровы сейчас получают 21 литр молока. Особый акцент сделан на кормозаготовке. Президент потребовал жестко соблюдать технологические сроки и обеспечить животноводство качественными кормами в полном объеме. Это залог стабильной работы всего животноводческого комплекса. Нарушение сроков косьбы или закладки сенажных траншей недопустимо.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Мы практически закончили первый укос трав с площади 290 тысяч гектаров. Южные регионы уже приступили ко второму укосу. Нам всего по году необходимо заготовить 140 тысяч тонн сена, 4,5 миллиона тонн силоса, 3,5 миллиона тонн сенажа. Из этих 3,5 миллионов – 1,5 мы уже заготовили. Это наибольшая на сегодняшний день в стране цифра. Абсолютно правильно поставлен главой государства акцент на качестве: есть темп, есть объем, но если корма ненадлежащего качества, мы ими просто будем травить животное. И повторять отрицательный опыт, который, к сожалению, был и в Минской области. Мы это признаем и делаем все для того, чтобы эту ситуацию исправить. Посыл главы государства – как можно больше заготавливать кормов в полиэтиленовую пленку. Это тоже понимаем. Свыше 24 тысяч тонн мы заготовили именно в полиэтилен. И к тому 271 пресс-подборщику, который есть в Минской области, мы создали 7 механизированных отрядов в центральном регионе на базе агросервисов – это еще одно поручение Президента: возрождение так называемых сельхозтехник в нашей стране. И они имеют необходимое оборудование, весь шлейф этого оборудования, специалистов для того, чтобы качественно и быстро заготовить эти корма.