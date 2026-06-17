Кушнаренко: объем производства сельхозпродукции в Минской области вырос почти на 7%

Эффективность агропромышленного комплекса, динамика социально-экономического развития и подготовка к предстоящему Форуму регионов Беларуси и России. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Миноблисполкома. Одна из главных тем – ситуация в сельском хозяйстве. Объем производства сельхозпродукции в Минской области вырос почти на 7 % с начала 2026 года – об этом главе государства доложил Алексей Кушнаренко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент также детально интересовался качеством заготовки кормов. Первый укос в регионе практически завершен. Из 3,5 миллионов тонн сенажа 1,5 миллиона уже заложили в траншеи и полимерную упаковку – на данный момент это лучший показатель в стране.

Отдельно Президент интересовался вопросом сохранности поголовья, проучив обеспечить жесткий контроль за исполнительской дисциплиной. В Минской области по поручению главы государства продолжается строительство более 110 современных профилакториев для телят. Работы планируют завершить с опережением графика – уже к августу.

Центральный регион удерживает статус абсолютного лидера в стране по темпам роста сельхозпроизводства, а удельный вес столичной области в растениеводстве и животноводстве Беларуси превышает 25 %.