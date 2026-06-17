Кушнаренко: объем производства сельхозпродукции в Минской области вырос почти на 7%
Эффективность агропромышленного комплекса, динамика социально-экономического развития и подготовка к предстоящему Форуму регионов Беларуси и России. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Миноблисполкома. Одна из главных тем – ситуация в сельском хозяйстве. Объем производства сельхозпродукции в Минской области вырос почти на 7 % с начала 2026 года – об этом главе государства доложил Алексей Кушнаренко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эффективность АПК и развитие региона: Лукашенко заслушал доклад председателя Миноблисполкома.
Президент также детально интересовался качеством заготовки кормов. Первый укос в регионе практически завершен. Из 3,5 миллионов тонн сенажа 1,5 миллиона уже заложили в траншеи и полимерную упаковку – на данный момент это лучший показатель в стране.
Отдельно Президент интересовался вопросом сохранности поголовья, проучив обеспечить жесткий контроль за исполнительской дисциплиной. В Минской области по поручению главы государства продолжается строительство более 110 современных профилакториев для телят. Работы планируют завершить с опережением графика – уже к августу.
Центральный регион удерживает статус абсолютного лидера в стране по темпам роста сельхозпроизводства, а удельный вес столичной области в растениеводстве и животноводстве Беларуси превышает 25 %.
Более 110 профилакториев для телят построят к августу в Минской области – Кушнаренко.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
Индекс производства валового объема сельскохозяйственной продукции с начала года составил 106,9 %. Это абсолютно лучшая величина в стране. Мы приросли в содержании скота и птицы на 10 % к уровню прошлого года. Мы увеличили надой на 2,1 % и уже надоили 990 тысяч тонн молока. И преодолели такую символическую отметку в 21 литр молока в среднем от одной коровы в центральном регионе. Все это сырье для наших молоко- и мясоперабатывающих заводов. Загрузка их составляет уже более 90 %.
Александр Лукашенко детально оценил ход текущих полевых работ. Виды на урожай в центральном регионе на данный момент оптимистичные. Область рассчитывает получить не меньше зерна, чем в 2025 году. Впрочем, стратегическая задача на перспективу – выйти на уровень трех миллионов тонн.