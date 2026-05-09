Возле Кургана Славы летом откроется кафе в стиле 1960-х годов

Летом 2026 года на территории мемориального комплекса «Курган Славы» планируется открытие кафе в стиле 1960-х годов, пишет БЕЛТА.

В 2025 году завершилась масштабная реконструкция Кургана Славы, и по поручению Президента Беларуси был разбит сад. В 2026 году при содействии Минобороны страны на 8 единиц пополнилась экспозиция военной техники. Также подходит к завершению реконструкция кафе, которое примет стиль 60-х годов XX века.

По словам председателя Минского облисполкома Алексея Кушнаренко, название заведения – «У Кургана», там представят кухню 1960-х годов, и даже наряд официантов будет стилизован в духе этой эпохе. Это станет данью уважения строившим мемориал и считавшим своим долгом принести туда горсть земли, подчеркнул Кушнаренко.