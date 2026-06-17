От сельского хозяйства до экспорта товаров и услуг – Кушнаренко о драйверах развития Минской области

Беларусь в миниатюре и главный индикатор развития страны – эти эпитеты, разумеется, о центральном регионе. Глава государства заслушал доклад председателя Миноблисполкома Алексея Кушнаренко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания ситуация в сфере АПК, подготовка к предстоящему Форуму регионов Беларуси и России, а также социально-экономическое развитие области. «Есть все предпосылки» – Кушнаренко о цели собрать в Минской области 3 млн тонн зерна в 2026-м.

Регион демонстрирует хорошую динамику с начала 2026 года. Валовой региональный продукт по итогам пяти месяцев составил не менее 100,6 %. Поручение Президента – не сбавлять темп и конвертировать экономический рост в новые рабочие места. Драйверами роста в экономике выступают сельское хозяйство и промышленность. По итогам доклада Алексей Кушнаренко отметил успешную работу валообразующих предприятий. 10 % к уровню 2025 года добавил «БЕЛДЖИ», порядка 3 процентов – «Белкалий». В сумме эти предприятия обеспечивают пятую часть всего промышленного производства области.