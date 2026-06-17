От сельского хозяйства до экспорта товаров и услуг – Кушнаренко о драйверах развития Минской области
Беларусь в миниатюре и главный индикатор развития страны – эти эпитеты, разумеется, о центральном регионе. Глава государства заслушал доклад председателя Миноблисполкома Алексея Кушнаренко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания ситуация в сфере АПК, подготовка к предстоящему Форуму регионов Беларуси и России, а также социально-экономическое развитие области.
«Есть все предпосылки» – Кушнаренко о цели собрать в Минской области 3 млн тонн зерна в 2026-м.
Регион демонстрирует хорошую динамику с начала 2026 года. Валовой региональный продукт по итогам пяти месяцев составил не менее 100,6 %. Поручение Президента – не сбавлять темп и конвертировать экономический рост в новые рабочие места.
Драйверами роста в экономике выступают сельское хозяйство и промышленность. По итогам доклада Алексей Кушнаренко отметил успешную работу валообразующих предприятий. 10 % к уровню 2025 года добавил «БЕЛДЖИ», порядка 3 процентов – «Белкалий». В сумме эти предприятия обеспечивают пятую часть всего промышленного производства области.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
Я бы также хотел констатировать, что растет грузооборот – на 4 %, розничная торговля – на 10 %, оптовая торговля – на 2 %. Уровень складских запасов среднемесячного объема производства сократился на 3,3 %. И у нас положительная динамика на протяжении последних месяцев. Также хотел бы отметить нашу деятельность на внешнем периметре.
Экспорт товаров достиг отметки в 3,6 миллиарда долларов США. Это плюс 19 % к уровню прошлого года. Экспорт услуг – 1 миллиард долларов США. Это плюс 23 % к уровню прошлого года. А всего мы поставляем свою продукцию в 111 стран мира. Мы стараемся привлекать инвестиции. И очень важен был посыл и поручение главы государства по инициативе «Один район – один проект». В прошлом году мы реализовали 32 таких проекта.