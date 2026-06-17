«Есть все предпосылки» – Кушнаренко о цели собрать в Минской области 3 млн тонн зерна в 2026-м

Эффективность агропромышленного комплекса, динамика социально-экономического развития и подготовка к предстоящему Форуму регионов Беларуси и России. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Миноблисполкома. Одна из главных тем – ситуация в сельском хозяйстве. Объем производства сельхозпродукции в Минской области вырос почти на 7 % с начала 2026 года – об этом главе государства доложил Алексей Кушнаренко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко детально оценил ход текущих полевых работ. Виды на урожай в центральном регионе на данный момент оптимистичные. Область рассчитывает получить не меньше зерна, чем в 2025 году. Впрочем, стратегическая задача на перспективу – выйти на уровень трех миллионов тонн.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Те предпосылки, которые есть на сегодняшний день, я могу сказать, что они нас радуют. Ну, прежде всего, наверное, сохранность этого урожая и озимых культур. То есть мы практически не потеряли рапс озимый – это меньше 2 % потерь. И других озимых зерновых культур – это также потери меньше 2 %. Плюс вовремя провели всю технологическую последовательность ярового сева. И, конечно, мы очень надеемся на погодные условия, которые будут благоволить, для того, чтобы мы собрали достойный урожай. Что такое в нашем понимании достойный урожай? Глава государства поставил планку, ниже которой мы не можем опускаться. В прошлом году мы собрали вместе с рапсом и кукурузой 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна.

В части социально-экономического развития региона главе государства доложено, что одним из драйверов роста выступает как раз сфера АПК. Положительная динамика также в промышленности, экспорте товаров и услуг, растут грузооборот, оптовая и розничная торговля. Важное направление работы – привлечение инвестиций в региональные проекты и сферу туристических услуг. Все это направлено на создание новых рабочих мест и качественных точек роста в экономике.

Совсем скоро Минская область вместе со столицей будет принимать мероприятия XIII Форума регионов Беларуси и России. Подготовку к этому событию Александр Лукашенко держит на личном контроле. Алексей Кушнаренко заверил главу государства, что область к проведению форума готова и намерена всецело воспользоваться предоставленной возможностью для демонстрации своего потенциала в самых разных сферах.