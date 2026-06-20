В Пуховичском районе прошел Республиканский турнир по торфяному футболу

Героев нашего следующего репортажа точно не испугает бездорожье, а грязь по колено – это именно то, что им нужно. Хотя грязь в этом контексте не совсем точно. Республиканский турнир по торфяному футболу – а бывает и такое – сегодня на ура прошел в окрестностях Марьиной Горки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Футбольные баталии развернулись не на травяном газоне, а на торфяных полях – тот еще экстрим! Он вовсе не испугал энергетиков, газовиков, студентов, журналистов и гостей из России – всего за звание лучшего сражались 27 команд. Вести с торфяных полей от Дарьи Авсюк.

Здесь нет идеального зеленого газона. Под ногами игроков торфяная трясина. На поле разворачивается Республиканский турнир по торфяному футболу – самый вязкий и зрелищный матч этого лета. Правила просты, но экстремальны – бег по колено в грязи и тонны чистых эмоций. В этом году на торфяные поля вышли 27 команд. Конкуренцию белорусским футболистам составили гости из России, приехавшие с серьезными турнирными амбициями. Главная особенность матчей – смешанные составы. В грязевых баталиях на равных с мужчинами сражаются и женщины.

Юлия Винокурова, участница команды Госэнергогазнадзора:

Очень сложно, но очень интересно. Затягивает торф, он еще мокрый. Скользишь, падаешь.

Николай Петров, участник команды Sankt-Petersburg Lakes (Россия):

В Беларуси я в первый раз. Этим видом спорта мы с 2013 года занимаемся. Только положительные организаторские моменты, потому что все хорошо, приятная встреча, приятный концерт, поля. Крики поддержки, свист, барабаны и флаги. Накал эмоций рос с каждой минутой. Поддержать игроков приехали целыми семьями, трудовыми коллективами и шумными компаниями друзей.