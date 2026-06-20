В Пуховичском районе прошел Республиканский турнир по торфяному футболу
Героев нашего следующего репортажа точно не испугает бездорожье, а грязь по колено – это именно то, что им нужно. Хотя грязь в этом контексте не совсем точно. Республиканский турнир по торфяному футболу – а бывает и такое – сегодня на ура прошел в окрестностях Марьиной Горки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Футбольные баталии развернулись не на травяном газоне, а на торфяных полях – тот еще экстрим! Он вовсе не испугал энергетиков, газовиков, студентов, журналистов и гостей из России – всего за звание лучшего сражались 27 команд.
Вести с торфяных полей от Дарьи Авсюк.
Здесь нет идеального зеленого газона. Под ногами игроков торфяная трясина. На поле разворачивается Республиканский турнир по торфяному футболу – самый вязкий и зрелищный матч этого лета. Правила просты, но экстремальны – бег по колено в грязи и тонны чистых эмоций.
В этом году на торфяные поля вышли 27 команд. Конкуренцию белорусским футболистам составили гости из России, приехавшие с серьезными турнирными амбициями. Главная особенность матчей – смешанные составы. В грязевых баталиях на равных с мужчинами сражаются и женщины.
Юлия Винокурова, участница команды Госэнергогазнадзора:
Очень сложно, но очень интересно. Затягивает торф, он еще мокрый. Скользишь, падаешь.
Николай Петров, участник команды Sankt-Petersburg Lakes (Россия):
В Беларуси я в первый раз. Этим видом спорта мы с 2013 года занимаемся. Только положительные организаторские моменты, потому что все хорошо, приятная встреча, приятный концерт, поля.
Крики поддержки, свист, барабаны и флаги. Накал эмоций рос с каждой минутой. Поддержать игроков приехали целыми семьями, трудовыми коллективами и шумными компаниями друзей.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
Это настоящий праздник торфа, где на фоне спортивных состязаний царит атмосфера настоящего праздника, хорошего настроения, дружбы. То есть люди сюда приезжают, как участники, так и гости, за положительными эмоциями. И благодаря вот этой обстановке, которая здесь создана, они эти эмоции получают.
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