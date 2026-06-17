Кушнаренко: на Форуме регионов мы продемонстрируем уникальные возможности центрального региона

От сельского хозяйства до экспорта товаров и услуг – Кушнаренко о драйверах развития Минской области. Читайте здесь .

Беларусь в миниатюре и главный индикатор развития страны – эти эпитеты, разумеется, о центральном регионе. Глава государства заслушал доклад руководителя региона Алексея Кушнаренко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одна важнейшая тема доклада – подготовка к XIII Форуму регионов Беларуси и России, который стартует уже на следующей неделе. Александр Лукашенко лично координирует организацию союзного мероприятия. Для Минской области это реальная возможность подписать весомые экономические контракты. Губернатор заверил Президента: центральный регион к приему гостей готов.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Мы для себя поставили такую цель – в эти дни продемонстрировать уникальные возможности центрального региона. В культуре, в образовании, в здравоохранении, безусловно, в экономике. Экономика – это тема Форума регионов, плюс это фундамент вообще выстраивания наших взаимоотношений с Российской Федерацией. Поэтому мы будем задействовать все свои возможности, передовые площадки Смолевичского района, Минского района, Борисовского района, Несвижского района, Дзержинского района, города Жодино для того, чтобы достойно встретить участников и гостей этого важного события.