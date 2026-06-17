Более 110 профилакториев для телят построят к августу в Минской области – Кушнаренко

В 2026 году цифры растут. По сравнению с 2025 годом объем производства молока вырос более чем на 2 %. В среднем от коровы сейчас получают 21 литр молока. Особый акцент сделан на кормозаготовке. Президент потребовал жестко соблюдать технологические сроки и обеспечить животноводство качественными кормами в полном объеме. Это залог стабильной работы всего животноводческого комплекса. Нарушение сроков косьбы или закладки сенажных траншей недопустимо.

Основной темой доклада стала ситуация в сельском хозяйстве. Алексей Кушнаренко в том числе доложил главе государства о ходе полевых работ, работе по сохранности скота, готовности технического парка к предстоящей уборочной кампании. Интерес Александра Лукашенко в этих вопросах к центральному региону не случаен – область традиционно занимает ведущее место в стране по объемам сельхозпроизводства.

Не менее важный блок вопросов касается сохранности поголовья. Речь идет о строгом соблюдении ветеринарных и санитарных норм, а также о масштабной модернизации инфраструктуры. В Минской области продолжается строительство современных профилакториев для телят. Создание таких технологичных объектов позволяет минимизировать падеж скота и обеспечить комфортные условия для выращивания молодняка.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Мы понимаем, что для того, чтобы активно развиваться, необходимы современные технологии. В этой связи в Минской области разработана региональная пятилетняя программа «Минск-Агро». Она подразумевает, что нам необходимо уходить от привязного содержания старых ферм для скота. Таких ферм на сегодняшний день 136. И для того, чтобы от них уйти, нам надо построить 55 новых современных молочно-товарных комплексов. 15 мы планируем построить в этом году, а далее поэтапно двигаться.

Особое внимание глава государства при докладе обратил на строительство профилакториев. Всего в Минской области планируется построить их 111, все они находятся в работе – и мы буквально еженедельно контролируем ход их возведения. Понимаем, что за этим будущее – в сохранности прежде всего молодых телят. Глава государства поставил задачу до октября их ввести, но мы перед собой ставим более амбициозные планы – решили, что уже в августе эти значимые для центрального региона объекты должны быть введены в эксплуатацию.

Что касается ситуации на полях, виды на урожай на данный момент оптимистичные. Регион рассчитывает получить не меньше зерна, чем в прошлом году, но ставит перед собой и более амбициозную цель – выйти на уровень в 3 миллиона тонн. В части социально-экономического развития региона главе государства доложено, что одним из драйверов роста выступает как раз сфера АПК. Положительная динамика также в промышленности, экспорте товаров и услуг, растут грузооборот, оптовая и розничная торговля.

Важное направление работы – привлечение инвестиций в региональные проекты и сферу туристических услуг. Все это направлено на создание новых рабочих мест и качественных точек роста в экономике. Уже на предстоящей неделе Минская область вместе со столицей будет принимать мероприятия XIII Форума регионов Беларуси и России. Подготовку к этому событию Александр Лукашенко держит на личном контроле. Алексей Кушнаренко заверил главу государства, что область к проведению форума готова и намерена всецело воспользоваться предоставленной возможностью для демонстрации своего потенциала в самых разных сферах.