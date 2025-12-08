Новости по тегу #Алексей Колосов

Илья Протас внес вклад в победу «Херши» над «Лихай Вэлли» с Алексеем Колосовым в воротах – 3:2.
«Вашингтон» на своем льду нанес крупное поражение «Филадельфии» – 5:1. В составе хозяев сыграли братья Протасы.
Никита Толопило провел 20 игр – 11 побед, среди которых три «сухаря».
В матче против «Каролины» белорус отразил 29 бросков, но это его команде не помогло: поражение – 4:6.
Минувшей ночью белорус защищал ворота «Филадельфии» в поединке против «Монреаля».
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