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Новости по тегу #Алексей Колосов

Яркая игра в НХЛ: Алексей Протас помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус»
08 декабря 2025 17:50

Яркая игра в НХЛ: Алексей Протас помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус»

В НХЛ состоялись очередные предсезонные матчи – чем отметились белорусы
26 сентября 2025 17:59

В НХЛ состоялись очередные предсезонные матчи – чем отметились белорусы

Белорусские голкиперы показали хорошую надежность в поединках АХЛ
25 января 2025 18:58

Белорусские голкиперы показали хорошую надежность в поединках АХЛ

Голкипер «Филадельфии» Алексей Колосов провёл третий матч в НХЛ
06 ноября 2024 12:35

Голкипер «Филадельфии» Алексей Колосов провёл третий матч в НХЛ

Алексей Колосов стал первым белорусским голкипером, сыгравшим в НХЛ
28 октября 2024 11:46

Алексей Колосов стал первым белорусским голкипером, сыгравшим в НХЛ

Белорусский хоккеист Алексей Колосов продолжит карьеру в заокеанской лиге
26 марта 2024 19:55

Белорусский хоккеист Алексей Колосов продолжит карьеру в заокеанской лиге

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли питерский СКА в матче КХЛ
23 января 2024 12:52

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли питерский СКА в матче КХЛ

Действия голкипера минского «Динамо» Алексея Колосова вошли в подборку месяца
08 января 2024 13:44

Действия голкипера минского «Динамо» Алексея Колосова вошли в подборку месяца

Белорус Алексей Колосов возглавил октябрьский рейтинг КХЛ среди игроков до 23 лет
02 ноября 2023 17:07

Белорус Алексей Колосов возглавил октябрьский рейтинг КХЛ среди игроков до 23 лет

Голкипер минского «Динамо» Алексей Колосов вошёл в топ-5 лучших игроков КХЛ
18 октября 2023 18:57

Голкипер минского «Динамо» Алексей Колосов вошёл в топ-5 лучших игроков КХЛ

Белорусские хоккеисты примут участие в Матче звёзд КХЛ. Кто?
17 октября 2023 19:18

Белорусские хоккеисты примут участие в Матче звёзд КХЛ. Кто?

КХЛ опубликовала список лауреатов очередной недели
09 октября 2023 14:05

КХЛ опубликовала список лауреатов очередной недели