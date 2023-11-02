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Белорус Алексей Колосов возглавил октябрьский рейтинг КХЛ среди игроков до 23 лет

02 ноября 2023 17:07
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КХЛ представила десятку наиболее заметных молодых хоккеистов по итогам второго месяца регулярного чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Алексей Колосов возглавил октябрьский рейтинг КХЛ среди игроков до 23 лет-1

Вратарь минского «Динамо» Алексей Колосов возглавил октябрьский рейтинг игроков до 23 лет. Белорусский страж ворот – заметная фигура в нынешнем минском «Динамо». В октябре вратарь сыграл в 10 матчах, одержав 7 побед. В двух из них соперники не смогли поразить ворота Колосова. В победном матче против СКА Алексей отразил 45 бросков – это второй показатель за всю его карьеру.

# Хоккей # Алексей Колосов # Фотофакт

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