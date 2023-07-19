Алексей Колосов сыграет в минском «Динамо» ещё один сезон на правах аренды

Голкипер Алексей Колосов продолжит выступление за минское «Динамо» еще один сезон. Воспитанник динамовской школы, подписавший контракт новичка с «Филадельфией», будет играть за «зубров» на правах аренды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минувший сезон хоккеист также провел в форме минчан и смело может записать его себе в актив. В регулярном сезоне вратарь выходил на лед в 42 матчах и отразил более 91 % бросков. Также Колосов был участником Матча звезд КХЛ. А болельщики минского «Динамо» признали его лучшим игроком команды.

Кроме этого, Илья Шинкевич остается с составе дружины. Защитник ждет юбилейный 10-й сезон за минское «Динамо». С игроком подписан односторонний контракт. В 2022/23 игровом году Шинкевич провел за «зубров» 52 игры в регулярном чемпионате, с семью ассистами и показателем полезности «+5». В плей-офф на его счету пять матчей. Суммарно в КХЛ в составе «Динамо» и «Витязя» хоккеисты сыграл 481 матч и набрал 59 очков.