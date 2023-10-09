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КХЛ опубликовала список лауреатов очередной недели

09 октября 2023 14:05
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Континентальная хоккейная лига опубликовала список лауреатов очередной недели. Лучшим стражем ворот признан наш Алексей Колосов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ опубликовала список лауреатов очередной недели-1

За 7 дней он провел три феноменальные игры, одержал две виктории, оформил «сухарь» и победил в буллитной серии. Статистика «зубра» впечатляет – 95,6 % отраженных бросков и коэффициент надежности 1,31.

# Хоккей # Алексей Колосов # Фотофакт

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