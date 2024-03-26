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Белорусский хоккеист Алексей Колосов продолжит карьеру в заокеанской лиге

26 марта 2024 19:55
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Плюс один белорусский хоккеист в заокеанской лиге! Алексей Колосов продолжит карьеру в «Филадельфии Флайерз», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский хоккеист Алексей Колосов продолжит карьеру в заокеанской лиге-1

Голкипер «Динамо» уже покинул расположение минского клуба и отправился в систему американской дружины. Напомним, Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023-го. Прошедший сезон он провел в «Динамо» на правах аренды. Суммарно Алексей сыграл в КХЛ 132 матча и стал самым побеждающим вратарем «зубров».

# Хоккей # Алексей Колосов

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