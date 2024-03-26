Белорусский хоккеист Алексей Колосов продолжит карьеру в заокеанской лиге

Голкипер «Динамо» уже покинул расположение минского клуба и отправился в систему американской дружины. Напомним, Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023-го. Прошедший сезон он провел в «Динамо» на правах аренды. Суммарно Алексей сыграл в КХЛ 132 матча и стал самым побеждающим вратарем «зубров».