Белорусские голкиперы показали хорошую надежность в поединках АХЛ

Белорусские голкиперы провели поединки за свои клубы в Американской хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Абботсфорд» Никиты Толопило в гостях одолел «Тусон» – 3:2. У победителей отечественный страж ворот провел на льду все 60 минут и отразил 21 выстрел соперников. В сезоне у земляка 20 игр, 11 побед, среди которых три «сухаря». При коэффициенте надежности 2.62 и проценте отраженных бросков 90,2.