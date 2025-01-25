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Белорусские голкиперы показали хорошую надежность в поединках АХЛ

25 января 2025 18:58
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Белорусские голкиперы провели поединки за свои клубы в Американской хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские голкиперы показали хорошую надежность в поединках АХЛ-1

«Абботсфорд» Никиты Толопило в гостях одолел «Тусон» – 3:2. У победителей отечественный страж ворот провел на льду все 60 минут и отразил 21 выстрел соперников. В сезоне у земляка 20 игр, 11 побед, среди которых три «сухаря». При коэффициенте надежности 2.62 и проценте отраженных бросков 90,2.

Белорусские голкиперы показали хорошую надежность в поединках АХЛ-3

А вот Алексей Колосов неудачно вернулся в состав «Лихай Вэлли». Его команда проиграла «Спрингфилду» с разгромным результатом – 1:5. Белорусский вратарь системы «Филадельфии» сделал 26 сейвов, отразил 83,9 % бросков при коэффициенте надежности 5.

# Хоккей # Никита Толопило # Алексей Колосов

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