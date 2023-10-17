Белорусские хоккеисты примут участие в Матче звёзд КХЛ. Кто?

В КХЛ стали известны первые 16 участников Матча звезд – 2023. Среди них есть и белорусские хоккеисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По итогам голосования болельщиков в дивизионе Тарасова сыграют игроки минского «Динамо» – голкипер Алексей Колосов и нападающий Виталий Пинчук. Защитник «Адмирала» Евгений Лисовец будет выступать за дивизион Чернышева. Он впервые в карьере примет участие в турнире. Напомним, Матч звезд КХЛ пройдет в Санкт-Петербурге 9 и 10 декабря.