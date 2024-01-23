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Хоккеисты минского «Динамо» обыграли питерский СКА в матче КХЛ

23 января 2024 12:52
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Минское «Динамо» победило питерский СКА в выездном матче чемпионата КХЛ. Безусловным фаворитом были россияне, однако максимальным количеством очков разжились «зубры», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли питерский СКА в матче КХЛ-1

Первого взятия ворот пришлось ждать долго. Только в середине второго периода Роман Горбунов распечатал неприятельские ворота. СКА побежал отыгрываться. Белорусы до поры до времени сохраняли свои владения в неприкосновенности. И все же Алексей Колосов вынужден был капитулировать в третьем отрезке. Больше в основное время цифры не менялись. А когда казалось, что буллиты неизбежны, Сэм Энас забросил победную шайбу. Его точный выстрел пришелся на последнюю секунду овертайма. «Динамо» сильнее – 2:1.

Лучшим игроком дня по праву признан Алексей Колосов. Во многом его стараниями «зубры» одержали победу над питерским СКА на его же территории. Голкипер сумел отразить 35 из 36 бросков грозных «армейцев».

В следующем матче минчане сразятся с московским ЦСКА, который в таблице располагается всего на одну строку выше.

# Хоккей # Алексей Колосов

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