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Белорус Алексей Колосов признан лучшим игроком дня КХЛ

05 октября 2023 19:36
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Старания оценены по достоинству. Белорус Алексей Колосов признан лучшим игроком дня КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Болельщики и специалисты оценили действия нашего стража ворот в матче против питерского СКА.

Белорус Алексей Колосов признан лучшим игроком дня КХЛ-1

Во многом благодаря его усилиям была одержана победа над грандом лиги. Примечательно, что в общей сложности Колосову была отдана почти четверть голосов всех респондентов. Голкипер не справился только с двумя бросками из 47, получил шикарный процент – 95.7, а также отличный коэффициент надежности – 2.7.

# Хоккей # Алексей Колосов # Фотофакт

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