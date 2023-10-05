Старания оценены по достоинству. Белорус Алексей Колосов признан лучшим игроком дня КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Болельщики и специалисты оценили действия нашего стража ворот в матче против питерского СКА.

Во многом благодаря его усилиям была одержана победа над грандом лиги. Примечательно, что в общей сложности Колосову была отдана почти четверть голосов всех респондентов. Голкипер не справился только с двумя бросками из 47, получил шикарный процент – 95.7, а также отличный коэффициент надежности – 2.7.