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Алексей Колосов стал первым белорусским голкипером, сыгравшим в НХЛ

28 октября 2024 11:46
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Первый белорусский голкипер провел матч в Национальной хоккейной лиги. Свое имя в историю вписал Алексей Колосов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Колосов стал первым белорусским голкипером, сыгравшим в НХЛ-1

Минувшей ночью белорус защищал ворота «Филадельфии» в поединке против «Монреаля». Колосов совершил 20 сэйвов, процент отраженных бросков – 83,3, коэффициент надежности – 4,13. «Филадельфия» в итоге уступила 3:4, но игра нашего голкипера получила высокие оценки экспертов. Колосов стал 16-м белорусским хоккеистом, сыгравшим в сильнейшей лиге мира.

# Хоккей # Алексей Колосов

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