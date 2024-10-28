Алексей Колосов стал первым белорусским голкипером, сыгравшим в НХЛ

Как стать рефери на Олимпиаде и может ли стать судейство профессией – интервью с Валентином Сюльжиным

Поговорили о том, как белорус получил в непростое время международное призвание и кто может повторить его успех. О непростом судейском хлебе и о перспективах отечественной борьбы.