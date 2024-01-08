Действия голкипера минского «Динамо» Алексея Колосова вошли в подборку месяца

Спасение стража ворот минского «Динамо» Алексея Колосова попало в очередной хит-парад месяца. Уверенные действия в рамке заслужили 10-е место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А возглавил рейтинг голкипер «Лады». Владислав Подъяпольский сотворил мини-шедевр. Вначале он среагировал на бросок одного соперника, а затем в прыжке ликвидировал угрозу и с другого фланга.