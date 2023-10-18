Прямой эфир

Голкипер минского «Динамо» Алексей Колосов вошёл в топ-5 лучших игроков КХЛ

18 октября 2023 18:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Голкипер минского «Динамо» Алексей Колосов входит в пятерку лучших игроков КХЛ. Лига представила рейтинг силы игроков по итогам с четвертой по шестую недели сезона. Он рассчитывается на основе множества статистических показателей. Например, для вратарей учитывается в том числе и среднее количество отраженных бросков за игру, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Голкипер минского «Динамо» Алексей Колосов вошёл в топ-5 лучших игроков КХЛ-1

Страж ворот минского «Динамо» Алексей Колосов в рейтинге занимает пятое место с показателем 3,36. В нынешнем сезоне Колосов сыграл за «зубров» 11 матчей, одержал четыре победы и отразил 92,3 % бросков. Наш вратарь вместе с нападающим Виталием Пинчуком будет представлять минское «Динамо» на матче звезд КХЛ, который пройдет 9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге. Этот выбор сделали болельщики лиги.

# Хоккей # Алексей Колосов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мешков Брест» обыграл «СКА-Минск» в мужском ЧБ по гандболу
18 октября 2023 18:52

«Мешков Брест» обыграл «СКА-Минск» в мужском ЧБ по гандболу

Сразу две золотые награды завоевали белорусы на Кубке Содружества по конькобежному спорту
18 октября 2023 18:30

Сразу две золотые награды завоевали белорусы на Кубке Содружества по конькобежному спорту

Открытый Кубок Беларуси по фехтованию проходит в Минске
18 октября 2023 18:29

Открытый Кубок Беларуси по фехтованию проходит в Минске