Голкипер минского «Динамо» Алексей Колосов вошёл в топ-5 лучших игроков КХЛ

Голкипер минского «Динамо» Алексей Колосов входит в пятерку лучших игроков КХЛ. Лига представила рейтинг силы игроков по итогам с четвертой по шестую недели сезона. Он рассчитывается на основе множества статистических показателей. Например, для вратарей учитывается в том числе и среднее количество отраженных бросков за игру, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Страж ворот минского «Динамо» Алексей Колосов в рейтинге занимает пятое место с показателем 3,36. В нынешнем сезоне Колосов сыграл за «зубров» 11 матчей, одержал четыре победы и отразил 92,3 % бросков. Наш вратарь вместе с нападающим Виталием Пинчуком будет представлять минское «Динамо» на матче звезд КХЛ, который пройдет 9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге. Этот выбор сделали болельщики лиги.