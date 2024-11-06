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Голкипер «Филадельфии» Алексей Колосов провёл третий матч в НХЛ

06 ноября 2024 12:35
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Голкипер «Филадельфии» Алексей Колосов провел третий матч в Национальной хоккейной лиге, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Голкипер «Филадельфии» Алексей Колосов провёл третий матч в НХЛ-1

В матче против «Каролины» белорус отразил 29 бросков, но это его команде не помогло – поражение 4:6. «Филадельфия» пропустила решающую шайбу за 31 секунду до финальной сирены, а затем хозяева забросили в пустые ворота. «Калгари» Егора Шаранговича обыграл «Монреаль» – 3:2. Победную шайбу в овертайме забросил Мэтт Коронато. Белорусский форвард провел на льду почти 19 минут, показатель полезности «-1». Владислав Колячонок впервые в сезоне не попал в заявку «Юты». Его команда в итоге уступила «Виннипегу» – 1:3.

# Хоккей # Алексей Колосов

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