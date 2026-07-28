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Новости по тегу #Александр Яковчиц

Беларусь и Таджикистан подписали дорожную карту сотрудничества на 2027-2031 годы
28 июля 2026 17:06

Беларусь и Таджикистан подписали дорожную карту сотрудничества на 2027-2031 годы

Беларусь и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до 1 млрд долларов
24 февраля 2026 10:39

Беларусь и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до 1 млрд долларов

Белорусская кухня покорила даже Ивлева! Как оценил наши продукты самый придирчивый дегустатор?
16 ноября 2025 17:02

Белорусская кухня покорила даже Ивлева! Как оценил наши продукты самый придирчивый дегустатор?

Попробовали халву со шкварками и пообщались с Запашным – показываем самое интересное с «ПродЭкспо-2025»
13 ноября 2025 10:58

Попробовали халву со шкварками и пообщались с Запашным – показываем самое интересное с «ПродЭкспо-2025»

Международная выставка «PRODEXPO» проходит в Минске
11 ноября 2025 13:54

Международная выставка «PRODEXPO» проходит в Минске

За пару часов в прямом эфире – 1000 покупок нашего молока! Как в Китае продают товары из Беларуси?
09 ноября 2025 18:23

За пару часов в прямом эфире – 1000 покупок нашего молока! Как в Китае продают товары из Беларуси?

Взаимный интерес только растёт – о чём уже договорились белорусы на выставке EXPO в Шанхае
06 ноября 2025 17:36

Взаимный интерес только растёт – о чём уже договорились белорусы на выставке EXPO в Шанхае

Международная выставка импорта! Белорусские товары будут широко представлены в Шанхае
05 ноября 2025 06:07

Международная выставка импорта! Белорусские товары будут широко представлены в Шанхае

Наши сладости даже в Африке – в 2024-м в Беларуси урожай сахарной свёклы составил около 5 млн тонн
17 ноября 2024 17:57

Наши сладости даже в Африке – в 2024-м в Беларуси урожай сахарной свёклы составил около 5 млн тонн

Зампредседателя «Белгоспищепрома»: треть отечественной кондитерской продукции идёт на экспорт
16 мая 2024 06:59

Зампредседателя «Белгоспищепрома»: треть отечественной кондитерской продукции идёт на экспорт

В МАРТ подвели итоги прошлого года и обозначили задачи на 2024-й
19 февраля 2024 16:59

В МАРТ подвели итоги прошлого года и обозначили задачи на 2024-й

Акцент на импортозамещение. Как предприятия «Белгоспищепрома» работают в условиях санкций?
15 ноября 2023 18:33

Акцент на импортозамещение. Как предприятия «Белгоспищепрома» работают в условиях санкций?