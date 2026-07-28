Новости по тегу #Александр Яковчиц

Поставки белорусской продукции АПК в Таджикистан выросли. За первые 5 месяцев 2026 года – плюс 20 %.
Механизмы усиления кооперационных связей между двумя странами 24 февраля обсуждают на заседании Белорусского-Узбекского делового совета в Ташкенте.
В том, что нам есть что рассказать и показать, можно было убедиться здесь – самая масштабная продовольственная выставка нашей страны «Продэкспо» собрала 150 компаний из 7 стран.
Выставка «ПродЭкспо» будет работать по 14 ноября.
Достижения и новинки продовольственной отрасли на одной площадке демонстрируют более 150 компаний из семи стран.
Предприниматель Лю Тан Та без умолку рассказывает о всех преимуществах белорусского сухого молока: безопасное, натуральное, без сахара. Можно детям. Такая бойкая реклама приносит результаты.
Национальная экспозиция Беларуси начала официально работать на Китайской международной выставке импорта.
5 ноября свою продукцию презентуют десятки наших предприятий.
Были времена, когда в стране не хватало сахара. Покупали тростник, чтобы восполнить запасы. Но это было дорого и долго. Потому решились справляться своими силами и по всей стране начали возделывать сахарную свеклу.
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