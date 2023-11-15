Акцент на импортозамещение. Как предприятия «Белгоспищепрома» работают в условиях санкций?

Новости Беларуси. За многолетний труд и преданность профессии. Лучших представителей перерабатывающей отрасли сегодня чествовали в Лиде. Здесь прошел 4-й республиканский слет передовиков организаций концерна «‎Белгоспищепром», участие в котором приняли более 350 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От приправ и специй до сухих завтраков и кофе. Вот уже более полувека «Лидкон» радует белорусов своей продукцией. Сейчас в их ассортименте порядка 200 наименований. Среди бестселлеров – кукурузные палочки «Хрумстик». Уже с первой пробы они завоевывают симпатии даже самых привередливых дегустаторов – детей. Сегодня «‎Лидкон» в числе лидеров пищевой промышленности. Он отмечен почетной наградой правительства.

Вячеслав Горбачев, генеральный директор ОАО «Лидапищеконцентраты»:

Развиваемся мы достаточно бодро, новинками в этом выпустили порядка 60 новых позиций – это и супы, и приправы. Кукурузные шарики – это новая позиция для нас.

Это уже четвертый слет передовиков организаций, входящих в состав концерна «Белгоспищепром». В 2023 году гостей принимали в Гродненской области. Грамотами и благодарностями отмечены 150 человек. Всего же на предприятиях ведомства трудятся более 20 тысяч специалистов.

Светлана Кравцова, начальник технологического отдела ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»:

Мне очень приятно получить эту награду за многолетний труд на нашем родном предприятии, на «Гродненской табачной фабрике».

Леонид Захаренко, мастер участка ОАО «Витебский МЭЗ»:

Я благодарен своему заводу за доверие и награждение меня за все мои годы работы. Сейчас предприятия концерна делают акцент на производство импортозамещающей продукции. В этом году ассортимент таких товаров более чем на 150 наименований.

Александр Яковчиц, заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:

Мы не стоим на месте, активно развиваемся и только в этом году предприятия концерна сдали 230 новых рабочих мест. Вложено много денег в реконструкцию и развитие. И сегодня в канун праздника хочется всем тем, во многом благодаря труду которых созданы эти продукты, сказать слова благодарности.