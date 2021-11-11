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Чипсы с лаймом и ореховые напитки. Что ещё белорусы показали на выставке в Дубае?

11 ноября 2021 15:19
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Новости Беларуси. День концерна «Белгоспищепром» прошел в рамках всемирной выставки «Экспо-2020» в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Чипсы с лаймом и ореховые напитки. Что ещё белорусы показали на выставке в Дубае?-1

В портфеле концерна уже 8 соглашений. Белорусские предприятия представили новинки и хиты отечественной пищевой промышленности. Специально для потребителей с Ближнего Востока привезли шоколадные конфеты и фигуры в форме верблюда, чипсы со вкусом чили и лайма, кебаба, соли и уксуса, кокосовое молоко и ореховые напитки.  

Чипсы с лаймом и ореховые напитки. Что ещё белорусы показали на выставке в Дубае?-4

Александр Яковчиц, заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:  
Мы горды тем, что наша продукция востребована, узнаваема. Уже первые поставки осуществлены, мы уже на полмиллиона долларов поставили в страны Персидского залива. Большой интерес к кондитерской продукции, детскому питанию, рапсовому маслу.  

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# Выставки в Беларуси и мире # Экономика # Наталья Надольская # Александр Яковчиц # Фотофакт

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