Чипсы с лаймом и ореховые напитки. Что ещё белорусы показали на выставке в Дубае?

Новости Беларуси. День концерна «Белгоспищепром» прошел в рамках всемирной выставки «Экспо-2020» в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. День концерна «Белгоспищепром» прошел в рамках всемирной выставки «Экспо-2020» в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В портфеле концерна уже 8 соглашений. Белорусские предприятия представили новинки и хиты отечественной пищевой промышленности. Специально для потребителей с Ближнего Востока привезли шоколадные конфеты и фигуры в форме верблюда, чипсы со вкусом чили и лайма, кебаба, соли и уксуса, кокосовое молоко и ореховые напитки.
Александр Яковчиц, заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:
Мы горды тем, что наша продукция востребована, узнаваема. Уже первые поставки осуществлены, мы уже на полмиллиона долларов поставили в страны Персидского залива. Большой интерес к кондитерской продукции, детскому питанию, рапсовому маслу.
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