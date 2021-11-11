Чипсы с лаймом и ореховые напитки. Что ещё белорусы показали на выставке в Дубае?

Новости Беларуси. День концерна «Белгоспищепром» прошел в рамках всемирной выставки «Экспо-2020» в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.