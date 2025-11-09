За пару часов в прямом эфире – 1000 покупок нашего молока! Как в Китае продают товары из Беларуси?

От небольших локальных предприятий до промышленных гигантов, цель для всех одна – экспорт. Экономика – всему голова, и за этим нужно следить. Как отметил Президент, стратегия – это хорошо, но не менее важна и тактика, то есть те конкретные шаги, которые помогут добраться до глобальной цели. К примеру, что поможет активизировать сотрудничество Беларуси и Индии? На неделе глава государства встречался с послом этой страны. Во Дворце Независимости обозначили стратегическую задачу – увеличить товарооборот до 2-3 миллиардов в год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А как это сделать, это уже про тактику. И индийский посол в целом обозначил направления. Сейчас важно не откладывать эти договоренности, а взяться за дело. С Китаем же получилось. Когда-то и эта страна была для нас «терра инкогнита», а сегодня белорусская продукция в КНР получает все больше полок, как в онлайн, так и оффлайн-магазинах. А на международной выставке импорта в Шанхае мы постоянные и желанные гости. В этом году в китайском EXPO приняли участие 40 белорусских предприятий, которые показали все лучшее и самое вкусное, что у нас есть, от льна до мороженого и драников. Что пришлось по душе, вкусу и кошельку китайским партнерам? В Шанхай отправилась наша Юлия Матяш.

Международная выставка импорта в Шанхае в этом году побила все собственные рекорды и по площади экспозиции, и по количеству участников. И кажется, здесь собрались все, кому есть что предложить.

Предприниматель Лю Тан Та без умолку рассказывает о всех преимуществах белорусского сухого молока: безопасное, натуральное, без сахара. Можно детям. Такая бойкая реклама приносит результаты: всего-то пару часов онлайн – и уже более 1000 сделок на маркетплейсе.

– Нас сейчас смотрят 500 человек. И они в прямом эфире могут купить молоко. Мы видим, что уже 1025 раз за сегодня купили.

– Да.

– Почему это молоко покупают? Такая активность?

– Потому что это молоко из Беларуси. Белорусское – и этим все сказано. Впрочем, торг – на регулярной основе. В месяц бизнесмен продает по несколько сотен упаковок. Китай сегодня – крупнейший рынок электронной коммерции в мире, продажи в Сети уже составляют более половины всей розничной торговли. Вот и готовая стратегия для белорусских производителей – целится прямиком на онлайн-полки. А они уже не пустуют.

В интернете в Китае есть очень много белорусских брендов. Тушенка, березовый сок, печенье. Всего два дня, такой срок доставки, и наши продукты на другом конце Евразии. И если говорить о контрактах, то один из них появился еще до официального открытия EXPO. В Шанхае готовится премьера – магазин с мороженым из Кобрина. Что же касается остальной белорусской молочки…

Юлия Матяш, корреспондент:

Крупный супермаркет в самом центре Шанхая. Здесь можно найти практически все. Здесь мы и нашли целую витрину с белорусской продукцией. Это сухое молоко, ассортимент достаточно большой, сразу восемь наименований. Как нам рассказал представитель магазина, в месяц уходит примерно 100 единиц такой продукции. Спрос есть. Сегодня продовольственные и сельхозтовары составляют более 60 % от общего объема белорусских поставок в Китай. А по итогам этого года наша страна вошла в десятку стран-экспортеров в КНР. Причем сразу по нескольким позициям: рапсовое масло, лен, молочная сыворотка и говядина. Впрочем, расти есть куда. А главное, есть что продавать. На складах в Беларуси остается 30 тысяч тонн нераспроданного сливочного масла.

Юлия Матяш:

Сегодня я видела, как вы демонстрировали масло китайским партнерам. Может быть, мы на выставке их реализуем. Александр Яковчиц, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Задача наших предприятий, и мы обсуждаем это сегодня с коллегами, – формирование стратегии выхода на этот рынок, в том числе ценовой стратегии. Пока на китайском рынке сливки снимают производители из Новой Зеландии. Но, видимо, им придется немного потесниться. Только в первый день работы выставки переговоры длились нон-стоп. И новые соглашения уже в портфеле. Все прошло как по маслу.

Ли Линтгао, специалист по продвижению демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества ШОС:

Раньше не продавали мы в Китае белорусское масло. Будем стараться заменять масло из Новой Зеландии на белорусское масло. Белорусское сливочное отправится и в розницу, и китайскому кондитерскому предприятию. Пока речь идет о небольших поставках, но объемы договорились наращивать. Конкуренция огромная, и чтобы ее выдержать, планку нужно держать. Поэтому в Шанхай белорусы традиционно едут с новинками и деликатесами.

Мы презентуем нашу новинку, конфеты из сухого молока.

Сегодня мы на дегустацию подготовили наши сыры. А также плавленные сыры, это новинка этого года. Площадка позволяет не только представить товар лицом, но и получить честные отзывы.

Вкусно, но, на мой взгляд, немного сладковато. О вкусах не спорить, но под них адаптироваться, и чем быстрее, тем лучше.