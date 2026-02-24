Беларусь и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до 1 млрд долларов

Беларусь и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до миллиарда долларов. Для этого имеется прочный фундамент. По итогам 2025 года уровень взаимной торговли вырос более чем на 34 % и составил свыше 850 миллионов долларов. В эти дни стороны ищут эффективные способы по расширению рынка сбыта. В Узбекистане работает правительственная делегация нашей страны под руководством премьер-министра Александра Турчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из драйверов развития экономических отношений становится промышленное сотрудничество. Механизмы усиления кооперационных связей между двумя странами сегодня, 24 февраля, обсуждают на заседании Белорусского-Узбекского делового совета в Ташкенте. От нашей страны участвуют 42 предприятия, представляющие различные секторы экономики. За столом переговоров также менеджеры более 200 компаний со всех регионов Узбекистана. В деловой программе – подписание коммерческих контрактов и соглашений о сотрудничестве.

Надежда Лазаревич, председатель концерна «Беллегпром»:

Для нас это стратегический партнер, потому что все наши ткани, которые мы производим, мы покупаем здесь сырье. Каждая четвертая майка, отшитая в Республике Беларусь, отшита из хлопка Узбекистана, поэтому, конечно же, мы будем усиливать наши кооперационные связи. Будем разговаривать по переработке шерсти. Здесь очень много данного сырья, но еще никто не занимался переработкой. Вот если мы найдем хорошего для себя партнера, будем дальше усиливать и эти позиции.

Узбекистан для Беларуси является одним из ключевых партнеров. Государство занимает четвертую строчку в рейтинге поставок продуктов питания из нашей страны. Основу экспортной корзины составляет мясо – около 70 %. Стороны договорились нарастить этот объем. Также большим спросом в Узбекистане пользуются белорусские молочные продукты и сухое молоко.