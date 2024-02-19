В МАРТ подвели итоги прошлого года и обозначили задачи на 2024-й

Новости Беларуси. Обеспечить ценовую стабильность и инфляцию не выше 6 %. Такие задачи на 2024 год ставит Министерство антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023-м удалось обеспечить рынок широким ассортиментом товаров. Благодаря регулированию цен инфляция составила 5,8 %. Это один из самых низких индексов потребительских цен на постсоветском пространстве. В два раза перевыполнен показатель по розничному товарообороту. Минувший год выдался успешным и для предприятий «Белгоспищепрома». Темп роста производства составил 106,5 %. Удалось не только обеспечить внутренний рынок отечественными товарами, но и нарастить экспорт.

Александр Яковчиц, заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»: Достаточно динамично развивался экспорт. Мы приросли на 15 миллионов долларов. Это 49 стран. В 2021 году их было 48. Приросли в России, это наш традиционный рынок. Его доля сохраняется превалирующей. Выполнили задание правительства по экспорту в страны дальней дуги, обеспечив рост 124 %, включая Китай с ростом 167 %. Африка – практически 3 миллиона долларов США. Там 5-кратный рост.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Сложная задача стоит по обеспечению сдерживания цен, продолжению этой политики. Мы продолжаем держать руку на пульсе. И ведем плотный диалог с бизнес-средой, с госорганами, чтобы своевременно реагировать и корректировать само постановление 713-е. Кроме того, было принято нами в прошлом году 7 законов. Часть принята, часть будет принята в начале года. Их тоже необходимо будет привести в соответствие, все нормативно-правовые акты.

Постоянно растет доля отечественных товаров на полках магазинов. 60 % продукции в торговых сетях – белорусского производства. В текущем году стоит задача увеличить этот показатель на 2 %.