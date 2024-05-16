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Зампредседателя «Белгоспищепрома»: треть отечественной кондитерской продукции идёт на экспорт

16 мая 2024 06:59
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В Год качества внутренний рынок в приоритете. В Беларуси разрабатывается стратегия развития кондитерской отрасли. Основная цель документа – обеспечить белорусов высококачественной продукцией в полном ассортименте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зампредседателя «Белгоспищепрома»: треть отечественной кондитерской продукции идёт на экспорт-1

В числе параметров, заложенных в стратегию, также объемы экспорта, развитие и загрузка мощностей, эффективность и инвестиционная активность. 

Зампредседателя «Белгоспищепрома»: треть отечественной кондитерской продукции идёт на экспорт-4

Александр Яковчиц, заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:
Эта отрасль одна из самых модернизированных с точки зрения наличия технологического оборудования, отвечающего современным требованиям и реалиям. Эта отрасль самая высококонкурентная. Достаточно сказать, что только лишь ассортиментный портфель наших фабрик концерна имеет порядка 6 000 наименований. Параметры развития отрасли за прошлый год – 160 тысяч тонн мы произвели кондитерских изделий (это в целом республика), обеспечив рост 3,6 % к 2022 году. Загрузка мощностей – 86,2 % по стране. Здесь тоже положительная динамика есть, мы приросли на 1,2 десятых процентных пункта по сравнению с 2022 годом. Треть продукции, производимой нашими предприятиями, экспортируется.

Зампредседателя «Белгоспищепрома»: треть отечественной кондитерской продукции идёт на экспорт-7

Кондитерская отрасль – одна из самых масштабных в Беларуси, если брать в расчет количество предприятий, работающих в этом секторе экономики: их более 200. Сейчас завершается подготовка к международному симпозиуму кондитеров, посвященному Году качества, он пройдет уже через неделю вместе с отраслевым дегустационным конкурсом.

# Кондитерские изделия # общество # Александр Яковчиц

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