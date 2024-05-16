Зампредседателя «Белгоспищепрома»: треть отечественной кондитерской продукции идёт на экспорт

В Год качества внутренний рынок в приоритете. В Беларуси разрабатывается стратегия развития кондитерской отрасли. Основная цель документа – обеспечить белорусов высококачественной продукцией в полном ассортименте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе параметров, заложенных в стратегию, также объемы экспорта, развитие и загрузка мощностей, эффективность и инвестиционная активность.

Александр Яковчиц, заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:

Эта отрасль одна из самых модернизированных с точки зрения наличия технологического оборудования, отвечающего современным требованиям и реалиям. Эта отрасль самая высококонкурентная. Достаточно сказать, что только лишь ассортиментный портфель наших фабрик концерна имеет порядка 6 000 наименований. Параметры развития отрасли за прошлый год – 160 тысяч тонн мы произвели кондитерских изделий (это в целом республика), обеспечив рост 3,6 % к 2022 году. Загрузка мощностей – 86,2 % по стране. Здесь тоже положительная динамика есть, мы приросли на 1,2 десятых процентных пункта по сравнению с 2022 годом. Треть продукции, производимой нашими предприятиями, экспортируется.