Международная выставка «PRODEXPO» проходит в Минске

Максимально продемонстрировать экспортный ресурс Беларуси – одна из основных целей проведения международной специализированной выставки-ярмарки «PRODEXPO», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Максимально продемонстрировать экспортный ресурс Беларуси – одна из основных целей проведения международной специализированной выставки-ярмарки «PRODEXPO», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На ней представлен весь спектр рынка. Достижения и новинки продовольственной отрасли на одной площадке демонстрируют более 150 компаний из семи стран. Рядом с белорусскими производителями гости из Армении, Азербайджана, Вьетнама, Индии, Турции и России.
Александр Яковчиц, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Еще год не закончился, но уже по итогам 9 месяцев в ключевых отраслях – я несколько цифр назову – мы уже переработали молока с ростом к прошлому году 105,9 %. Причем опережающими темпами обеспечили производство цельномолочной продукции сыров, это 110 и 108 %.
Мы гордимся, что сегодня наши продукты питания продаются в 115 странах мира. И на достигнутом не останавливаемся. Есть задачи главы государства по более глубокому выходу в страны дальней дуги, включая страны Африки, включая Китайскую Народную Республику.
В рамках выставки для гурманов и профессионалов запланированы чемпионаты по кондитерскому искусству, кулинарные батлы, а также дегустация блюд национальных кухонь стран-участниц. Оценить гастрономическое многообразие можно по 14 ноября.