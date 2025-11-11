Международная выставка «PRODEXPO» проходит в Минске

На ней представлен весь спектр рынка. Достижения и новинки продовольственной отрасли на одной площадке демонстрируют более 150 компаний из семи стран. Рядом с белорусскими производителями гости из Армении, Азербайджана, Вьетнама, Индии, Турции и России.

Александр Яковчиц, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Еще год не закончился, но уже по итогам 9 месяцев в ключевых отраслях – я несколько цифр назову – мы уже переработали молока с ростом к прошлому году 105,9 %. Причем опережающими темпами обеспечили производство цельномолочной продукции сыров, это 110 и 108 %.

Мы гордимся, что сегодня наши продукты питания продаются в 115 странах мира. И на достигнутом не останавливаемся. Есть задачи главы государства по более глубокому выходу в страны дальней дуги, включая страны Африки, включая Китайскую Народную Республику.