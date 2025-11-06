Взаимный интерес только растёт – о чём уже договорились белорусы на выставке EXPO в Шанхае

Национальная экспозиция Беларуси начала официально работать на Китайской международной выставке импорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественное открытие позади, а впереди тысячи гостей, которым интересно то, что сделано в Беларуси, контракты на крупные суммы и, конечно, выстраивание отношений между торговыми партнерами по примеру сотрудничества Минска и Пекина, а оно, как известно, всепогодное, всестороннее и, что важно, дружеское.

Наработки, как и первые результаты, ждать себя не заставили. И это вполне понятное уравнение без неизвестных: производители, которые привыкли делать качественно, – есть, покупателей, которые заинтересованы в нашем, – тоже хватает. С учетом масштаба выставки иначе быть не может. Что же в сумме этих вычислений, расскажет Юлия Матяш.

Юлия Матяш, корреспондент:

Главной темой оформления национального павильона в 2025 году стал лен. Выбор не случайный: белорусское золото – наш лен плотно вплетен в культуру и историю Беларуси. Но что касается экономики, в частности, экспорта. Только в этом году белорусские производители намереваются поставить за рубеж более 13 миллионов метров погонных тканей из льна.

Часть уйдет в Китай. В КНР наша страна заняла четвертое место среди всех поставщиков льна. А в этом году впервые льноволокно продали через биржу. Другие новые пути на китайских рынок обсуждали сегодня нон-стоп. Переговорный процесс во всех смыслах как по маслу. Результат не заставил себя ждать: наши производители заключили соглашения с китайским торговым предприятием. Месяц-другой, и белорусское сливочное отправится в КНР.

Александр Яковчиц, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

У нас была встреча с руководителем торговой палаты по экспорту и импорту, была встреча с руководителем провинции Юньнань, она находится на юге Китая, граничит с Вьетнамом. К сожалению, сложная логистика в этот регион пока не позволяет нам качественно быть представленными, но мы провели руководителя провинции по нашим стендам, предложили нашу продукцию, и было видно, какой отклик на глазах наших коллег получили.

С покупателями о вкусах не спорят – под них подстраиваются, и чем быстрее, тем лучше. Сегодня в таможенной системе единого окна в Китае зарегистрировано почти 200 наших производителей. Страна готова пустить и новых игроков, тем более белорусы уже зарекомендовали себя.