Попробовали халву со шкварками и пообщались с Запашным – показываем самое интересное с «ПродЭкспо-2025»

Беларусь – вкусная! Это правда! Здесь прекрасно! Именно такими впечатлениями о белорусской продукции поделился народный артист России Эдгард Запашный, посетив впервые Международную выставку-ярмарку «ПродЭкспо». А ведь она проходит уже в 31-й раз. Это одно из самых долгожданных и вкусных событий года.

Александр Яковчиц, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Эта выставка традиционно имеет свой успех, она не утратила своей актуальности, из года в год развивается, она расширяется. Наши переработчики стараются следить и формировать будущие потребительские тренды. Я уверен, что те, кто найдут возможность посетить выставку, смогут убедиться в том разнообразии продуктов, которые предлагают наши производители. Белорусское – уже давно бренд. Наши продукты знают и с удовольствием покупают в более чем 100 странах.

Эдгард Запашный, народный артист России:

Всегда призывал моих слушателей обращать внимание на продукты, сделанные в Беларуси, потому что это всегда качественно, вкусно.

И на достигнутом отечественные производители останавливаться не собираются. Задачи главы государства – выход в страны дальней дуги, включая африканские и Китай.

Анна Меркушевич, корреспондент:

В этом году, кроме белорусских предприятий, свои достижения и технологии продемонстрируют участники из России, Армении, Азербайджана, Турции, Индии, Вьетнама и других стран. И это только на уровне посольств. Впервые местом ее проведения стал Минский международный выставочный центр. Площадки находятся в двух основных залах. Первый выделен под презентацию продуктов и услуг. Отправляемся на дегустацию.

Анна Меркушевич:

А вот и новинка. Знаменитая халва со вкусом шкварок и лука. Давайте попробуем.

Пока пользователи соцсетей спорят, вкусно ли это, наш ответ – однозначно смелое сочетание. Интересное с приятным послевкусием. И главное – по-белорусски.