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Попробовали халву со шкварками и пообщались с Запашным – показываем самое интересное с «ПродЭкспо-2025»

13 ноября 2025 10:58
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Попробовали халву со шкварками и пообщались с Запашным – показываем самое интересное с «ПродЭкспо-2025»-1

Беларусь – вкусная! Это правда! Здесь прекрасно! 

Именно такими впечатлениями о белорусской продукции поделился народный артист России Эдгард Запашный, посетив впервые Международную выставку-ярмарку «ПродЭкспо». А ведь она проходит уже в 31-й раз. Это одно из самых долгожданных и вкусных событий года.

Попробовали халву со шкварками и пообщались с Запашным – показываем самое интересное с «ПродЭкспо-2025»-3

Александр Яковчиц, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Эта выставка традиционно имеет свой успех, она не утратила своей актуальности, из года в год развивается, она расширяется. Наши переработчики стараются следить и формировать будущие потребительские тренды. Я уверен, что те, кто найдут возможность посетить выставку, смогут убедиться в том разнообразии продуктов, которые предлагают наши производители. 

Белорусское – уже давно бренд. Наши продукты знают и с удовольствием покупают в более чем 100 странах.

Попробовали халву со шкварками и пообщались с Запашным – показываем самое интересное с «ПродЭкспо-2025»-5

Эдгард Запашный, народный артист России:
Всегда призывал моих слушателей обращать внимание на продукты, сделанные в Беларуси, потому что это всегда качественно, вкусно.

Попробовали халву со шкварками и пообщались с Запашным – показываем самое интересное с «ПродЭкспо-2025»-7

И на достигнутом отечественные производители останавливаться не собираются. Задачи главы государства – выход в страны дальней дуги, включая африканские и Китай.

Попробовали халву со шкварками и пообщались с Запашным – показываем самое интересное с «ПродЭкспо-2025»-9

Анна Меркушевич, корреспондент:
В этом году, кроме белорусских предприятий, свои достижения и технологии продемонстрируют участники из России, Армении, Азербайджана, Турции, Индии, Вьетнама и других стран. И это только на уровне посольств.

Впервые местом ее проведения стал Минский международный выставочный центр. Площадки находятся в двух основных залах. Первый выделен под презентацию продуктов и услуг.

Отправляемся на дегустацию.

Попробовали халву со шкварками и пообщались с Запашным – показываем самое интересное с «ПродЭкспо-2025»-11

Анна Меркушевич:
А вот и новинка. Знаменитая халва со вкусом шкварок и лука. Давайте попробуем. 

Попробовали халву со шкварками и пообщались с Запашным – показываем самое интересное с «ПродЭкспо-2025»-13

Пока пользователи соцсетей спорят, вкусно ли это, наш ответ – однозначно смелое сочетание. Интересное с приятным послевкусием. И главное – по-белорусски.

Попробовали халву со шкварками и пообщались с Запашным – показываем самое интересное с «ПродЭкспо-2025»-15

Пора пройтись и по второму залу. Там тоже есть на что посмотреть. Волшебные деревья, сказочные персонажи, архитектурные достопримечательности и даже сундуки с драгоценностями. И все это дело рук кондитеров.

Выставка «ПродЭкспо» будет работать по 14 ноября.

Подробнее смотрите в видео.

# Выставка # Продукты питания # Эдгард Запашный # Александр Яковчиц

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