Международная выставка импорта! Белорусские товары будут широко представлены в Шанхае

Одно из главных событий мирового торгово-экономического календаря. В 8-й Китайской международной выставке импорта EXPO примет участие Беларусь. Уже сегодня, 5 ноября, свою продукцию презентуют десятки наших предприятий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Шанхае завершена подготовка всех выставочных павильонов. Сервисное оборудование установлено и протестировано. Всего в выставке примут участие более четырех тысяч компаний, они представят свыше 400 новых продуктов, технологий и услуг. Площадь выставки в 2025 году превышает 430 тысяч квадратных метров. Таким образом, EXPO ставит рекорд как по масштабности, так и по количеству участников.

Александр Яковчиц, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Мы представим в рамках трех павильонов национальных свою продукцию – это продукты питания, продукция высоко инновационная. Это наш национальный павильон отдельно обустроен. 45 предприятий приехали для того, чтобы показать свою продукцию китайскому рынку.

Помимо выставочных демонстраций у белорусской делегации – деловые переговоры с представителями китайских регионов. Есть намерение расширить портфели контрактов. В национальном павильоне, который откроется завтра – и экспозиция научно-технических организаций и образовательных центров, а также предприятий системы Минпрома и крупнейших отраслевых концернов.

Традиционно участвует туристический бизнес. Акцент – на продвижение Беларуси как привлекательного направления для китайских туристов. Посетители узнают о разнообразных возможностях для отдыха и путешествий.