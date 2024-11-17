Наши сладости даже в Африке – в 2024-м в Беларуси урожай сахарной свёклы составил около 5 млн тонн
Были времена, когда в стране не хватало сахара. Покупали тростник, чтобы восполнить запасы. Но это было дорого и долго. Потому решились справляться своими силами и по всей стране начали возделывать сахарную свеклу. Сейчас в Беларуси настоящая дольче вита. В этом году урожай сладкого корнеплода около 5 миллионов тонн. Перерабатывающие заводы уже принялись за дело, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сахарную экономику изучила Галина Буро.
Корзинки, трубочки, песочные полоски, пирожные «Картошка» – в этом кондитерском цехе знакомые всем сладости из детства изготавливают для магазинов потребкооперации всего Лидского района. В ассортименте под сотню наименований: от ежедневной линейки пирожных до куличей на Пасху и фирменных пряников на Рождество. Чтобы обеспечить сладкую жизнь покупателям, каждый месяц цех использует 2 тонны сахара. Сырье закупают отечественное, и не случайно.
Ольга Каневич, кондитер кондитерского цеха Лидского филиала Гродненского облпотребобщества:
Из белорусских продуктов нашими руками создаются красивые пирожные, которые люди обожают кушать. Можно сказать, что наши пирожные с белорусской душой.
До 1,5 килограммов доходит вес одного корнеплода на полях сельхозпредприятия «Василишки». Сахарная свекла удалась на славу, несмотря на капризный нрав нынешнего лета. Агрономическая смекалка и соблюдение технологии – отсюда и урожай свыше 700 центнеров с гектара, сахаристость – под 17 %. Сладкий ноябрь обеспечен. Два свеклоуборочных комбайна здесь уже приближают уборку к 90 %. Это плюсует и в кошелек механизаторов, и в доход хозяйства.
Денис Комар, главный агроном сельхозпредприятия «Василишки»:
Продано государству сахарной свеклы 23,3 тысячи тонн, при сахаристости 16,5 %. Рентабельная культура для нашей страны. Планируем собрать 40 тысяч тонн корнеплодов сахарной свеклы, что на 10 тысяч тонн больше предыдущего года.
В этом году еще больше полей в стране отведено под сладкую культуру – по сравнению с прошлым годом плюс на три тысячи гектаров. Ожидают увеличение и валового сбора – превысит 5 миллионов тонн. В лидерах по объемам традиционно Гродненская область. На сахарном заводе – полная загрузка. От свеклы до сахара процесс занимает до 16 часов. Производство непрерывное, полностью автоматизированное. При этом завод не стоит на месте – работает над снижением себестоимости продукции.
Светлана Сант, главный технолог Скидельского сахарного комбината:
Большая реконструкция комбината в части тепловой схемы, потому что сахарный комбинат очень энергоемкое производство. Своя ТЭЦ, и мы не можем без пара и без теплохимических процессов. И, самое главное, стоит экономно не только переработать свеклу, но и расходовать условное топливо, как можно меньше. Где-то 30 % мы только внедрили тепловой схемы. Позволило нам уже увеличить производительность на 5 %. В крупнотоннажном производстве это очень много.
В этом году Беларусь планирует значительно увеличить производство и экспорт сладкого продукта. План на сезон – 600 тысяч тонн сахара, что на 3,5 % больше, чем в предыдущем году. Первично обеспечить внутренний рынок. А там можно и на экспорт. Чай с белорусским сахаром пьют даже в Африке. Угостим и ближайших соседей.
Александр Яковчиц, заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:
Порядка 40-42 % – ежегодно у нас экспортный ресурс, который мы в первую очередь направляем на те рынки, которые приносят нам максимальный доход. Конечно же, это Российская Федерация, с учетом логистики, порядка 65 % от всех экспортных ресурсов мы грузим на этот регион. Порядка 80 % сахара в страны ЕС уходит. Ну и, конечно же, вопросы диверсификации – это постоянная наша работа. Для того, чтобы уйти от зависимости одного региона, в том числе и в страны дальней дуги наш сахар поставляется – порядка 5 %. Всего это около 20 стран, куда мы продаем свой продукт.
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