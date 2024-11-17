Наши сладости даже в Африке – в 2024-м в Беларуси урожай сахарной свёклы составил около 5 млн тонн

Были времена, когда в стране не хватало сахара. Покупали тростник, чтобы восполнить запасы. Но это было дорого и долго. Потому решились справляться своими силами и по всей стране начали возделывать сахарную свеклу. Сейчас в Беларуси настоящая дольче вита. В этом году урожай сладкого корнеплода около 5 миллионов тонн. Перерабатывающие заводы уже принялись за дело, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сахарную экономику изучила Галина Буро.

Корзинки, трубочки, песочные полоски, пирожные «Картошка» – в этом кондитерском цехе знакомые всем сладости из детства изготавливают для магазинов потребкооперации всего Лидского района. В ассортименте под сотню наименований: от ежедневной линейки пирожных до куличей на Пасху и фирменных пряников на Рождество. Чтобы обеспечить сладкую жизнь покупателям, каждый месяц цех использует 2 тонны сахара. Сырье закупают отечественное, и не случайно.

Ольга Каневич, кондитер кондитерского цеха Лидского филиала Гродненского облпотребобщества:

Из белорусских продуктов нашими руками создаются красивые пирожные, которые люди обожают кушать. Можно сказать, что наши пирожные с белорусской душой. До 1,5 килограммов доходит вес одного корнеплода на полях сельхозпредприятия «Василишки». Сахарная свекла удалась на славу, несмотря на капризный нрав нынешнего лета. Агрономическая смекалка и соблюдение технологии – отсюда и урожай свыше 700 центнеров с гектара, сахаристость – под 17 %. Сладкий ноябрь обеспечен. Два свеклоуборочных комбайна здесь уже приближают уборку к 90 %. Это плюсует и в кошелек механизаторов, и в доход хозяйства.

Денис Комар, главный агроном сельхозпредприятия «Василишки»:

Продано государству сахарной свеклы 23,3 тысячи тонн, при сахаристости 16,5 %. Рентабельная культура для нашей страны. Планируем собрать 40 тысяч тонн корнеплодов сахарной свеклы, что на 10 тысяч тонн больше предыдущего года.

В этом году еще больше полей в стране отведено под сладкую культуру – по сравнению с прошлым годом плюс на три тысячи гектаров. Ожидают увеличение и валового сбора – превысит 5 миллионов тонн. В лидерах по объемам традиционно Гродненская область. На сахарном заводе – полная загрузка. От свеклы до сахара процесс занимает до 16 часов. Производство непрерывное, полностью автоматизированное. При этом завод не стоит на месте – работает над снижением себестоимости продукции.

Светлана Сант, главный технолог Скидельского сахарного комбината:

Большая реконструкция комбината в части тепловой схемы, потому что сахарный комбинат очень энергоемкое производство. Своя ТЭЦ, и мы не можем без пара и без теплохимических процессов. И, самое главное, стоит экономно не только переработать свеклу, но и расходовать условное топливо, как можно меньше. Где-то 30 % мы только внедрили тепловой схемы. Позволило нам уже увеличить производительность на 5 %. В крупнотоннажном производстве это очень много.

В этом году Беларусь планирует значительно увеличить производство и экспорт сладкого продукта. План на сезон – 600 тысяч тонн сахара, что на 3,5 % больше, чем в предыдущем году. Первично обеспечить внутренний рынок. А там можно и на экспорт. Чай с белорусским сахаром пьют даже в Африке. Угостим и ближайших соседей.