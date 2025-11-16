Белорусская кухня покорила даже Ивлева! Как оценил наши продукты самый придирчивый дегустатор?

В Европе грозились, что из-за санкций опустеют наши холодильники, а нам придется потуже затянуть пояса. Но мы в силах сами и себя прокормить, и на экспорт. Белорусскую сельхозпродукцию распробовали в 113 странах. От Африки до Азии знают наши товары и просят еще. В 2025 году планируем получить больше 9 миллиардов долларов от экспорта продуктов питания. А по итогам новой пятилетки хотелось бы еще прибавить и выйти на 12 миллиардов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кто-то скажет, размечтались. Но этот год во многом показал, на что способны наши аграрии, стоит им только захотеть. Помните, как все начиналось. То морозило, то сушило, то заливало – прогнозы, как погодные, так и финансовые, не несли ничего хорошего. Но в итоге мобилизация по всем фронтам и рекордный урожай. Общий каравай в 2025 году завесит больше 11 миллионов тонн зерна. И это не просто цифры. За ними стоит большой труд всех аграриев нашей страны, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. На неделе лучших из лучших лично поздравлял Президент. Глава государства вручил труженикам села заслуженные награды. А наша Анастасия Иванникова на неделе узнала, что стоит за сельхозрекордами, как соцсети помогают продвигать агротренды и у кого любовь к труду передается по наследству.

У нас тут и агроном, и мазист, и инженер, и зоотехник.

Еще недавно все вместе переживали «горячий сезон», сегодня вновь встретились на поле. Правда, не в битве за урожай, а… за футбольный кубок. Команда Гродненской области против области Минской. Но «против» лишь на пару спортивных часов. Как правило, все вместе и на общий результат.

Абсолютно не смущаясь камеры и случайных зрителей. Вот так непосредственно и без всяких постановок Денис Трофимчик ведет и свой агроблог. Еще вчера он рассказывал о тех, кто в поле, сегодня – спортивный ньюсмейкер.

Денис Трофимчик, агроблогер:

Мы подогревали интерес вчера, позавчера, люди знают, ждут. Будет ролик. Сотни публикаций, больше 200 тысяч подписчиков суммарно в двух социальных сетях. Чем не народное признание! Учеба в аграрном вузе, работа на хлебокомбинате, а теперь и на местном хозяйстве. Это тот случай, когда пример может быть заразительным. Благодаря нашему медиааграрию дополнительная реклама сфере АПК уж точно не нужна.

Денис Трофимчик:

Своим примером я хотел бы показать, что не стоит бояться работать в сельском хозяйстве, что возможно и отдыхать, и хорошо зарабатывать, и развиваться, находясь здесь, на родном месте, в деревне.

Ну а тем временем те, кто в представлении не нуждается, в эти дни тоже попали в объектив фотокамер. Правда, уже на телефонах поклонников. И тоже, кстати, рекламировали наши сельхоздостижения. Разве что ракурс другой – продовольственный.

Эдгар Запашный, народный артист России:

Всегда призывал моих слушателей обращать внимание на продукты, сделанные в Беларуси, потому что это всегда качественно, вкусно.

Четырежды рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, победитель пяти международных фестивалей, тот, кто умеет приручать непредсказуемых хищников, Эдгар Запашный белорусским блюдам и нашим вкусным продуктам сдался без боя. Эдгар Запашный:

Молочка – всегда повод для гордости, всегда качественно.

Слов критики в адрес белорусских продуктов не нашлось и у одного из самых придирчивых дегустаторов. Когда другие с ним «на ножах», местная белорусская кухня пришлась по вкусу известному российскому шеф-повару. «Самые лучшие, вкусные и качественные» – наши белорусские продукты Константин Ивлев расхвалил. Пусть и не в интервью журналистам (уж очень плотный график ведущего «Адской кухни»), зато при общении с белорусскими коллегами по кухне. Анастасия Иванникова, корреспондент:

В том, что нам есть что рассказать и показать, можно было убедиться здесь. Самая масштабная продовольственная выставка нашей страны «Продэкспо» собрала 150 компаний из 7 стран. Конечно же, масштабно представлены и все области Беларуси. Сегодня мы отгружаем нашу продукцию более чем в 100 стран мира. Но географию поставок продовольствия Беларусь намерена расширять. В списке приоритетных направлений – африканский и азиатский регионы. Ну а будет экспорт – будет и рост объемов производства и переработки пищевой продукции.

Александр Яковчиц, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Мы уже сегодня в сложившейся структуре продаж продаем 70 % продукции, которую мы производим из молока на экспорт, и 40 % продукции из мяса.