Будущее медицины – в Минске прошла олимпиада медиков с использованием VR-технологий
Виртуальная реальность помогает будущим врачам оттачивать навыки. В Минске завершился финальный этап международной олимпиады среди учащихся медицинских колледжей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За победу боролись 10 команд – по пять от Беларуси и России.
Главная особенность соревнований в 2026 году – применение технологий виртуальной реальности для оценки профессиональных навыков будущих медиков. Еще до открытия участники освоили работу со специальной программой и VR-очками: виртуальные сценарии точно воспроизводили реальные клинические ситуации – от оказания первой помощи до ухода за пациентами.
Юлия Буча, студентка Гроднеского государственного медицинского колледжа:
На самом деле готовились мы долго, еще с момента, когда нам объявили, что мы участвуем в республиканском этапе. Поэтому большая честь участвовать и представлять наше государство и наш колледж. Благодаря нашим преподавателям, которые систематизировали всю информацию, проходила подготовка легко, но продолжительно.
Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Это соревновательное движение, выбор оптимальных методик, выбор оптимальной подготовки, использование цифровых технологий, которые сегодня все шире и шире внедряются в нашу практику, является тем качественным результатом, который позволит нашим учащимся без страха, без каких-либо смущений применять полученные практические навыки на благо здоровья народа.
Такой формат позволил проверить не только знания, но и скорость принятия решений, внимательность, умение действовать в стрессе. Сегодня симуляционные технологии все активнее входят в медицинское образование.