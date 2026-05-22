Будущее медицины – в Минске прошла олимпиада медиков с использованием VR-технологий

Виртуальная реальность помогает будущим врачам оттачивать навыки. В Минске завершился финальный этап международной олимпиады среди учащихся медицинских колледжей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За победу боролись 10 команд – по пять от Беларуси и России.

Главная особенность соревнований в 2026 году – применение технологий виртуальной реальности для оценки профессиональных навыков будущих медиков. Еще до открытия участники освоили работу со специальной программой и VR-очками: виртуальные сценарии точно воспроизводили реальные клинические ситуации – от оказания первой помощи до ухода за пациентами.

Юлия Буча, студентка Гроднеского государственного медицинского колледжа:

На самом деле готовились мы долго, еще с момента, когда нам объявили, что мы участвуем в республиканском этапе. Поэтому большая честь участвовать и представлять наше государство и наш колледж. Благодаря нашим преподавателям, которые систематизировали всю информацию, проходила подготовка легко, но продолжительно.