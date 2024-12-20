В Минске открылось предприятие по производству лекарств для лечения онкологических заболеваний

Белорусская медицина находится на мировом уровне по качеству и доступности оказания услуг. За последние годы наша страна достигла значимых результатов в создании импортозамещающих технологий и лекарств. Сегодня произошло знаковое событие для отечественной фарм-отрасли. Предприятие по выпуску лекарств для лечения онкологических заболеваний открылось в свободной экономической зоне «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запуск этого производства не только соответствует задачам, поставленным правительством перед профильной сферой, но и отвечает актуальным потребностям страны в качественных и эффективных медикаментах. Пока предприятие работает в тестовом режиме. Выпускается только 4 препарата, но у проекта большое будущее. Перечень лекарств планируется увеличить. В чем уникальность медикаментов – разбиралась Алеся Иванова. Лейкоз костного мозга, рак яичников и молочной железы. Лекарства от этих онкологических заболеваний – настоящая импортозамещающая премьера на белорусском рынке. И если некоторые аналоги этих препаратов ввозили из-за рубежа, то другие и вовсе стали новинкой фармацевтической промышленности.

Качество и безопасность – так звучат главные составляющие новых медикаментов. Под производство отвели целое предприятие. Установили современное оборудование. В будущем линейка лекарственных средств будет расширена. В планах у предприятия не только покрывать внутреннюю потребность, но и наращивать экспортный потенциал. Здесь намерены вывести на рынок ЕАЭС несколько десятков уникальных молекул, которые сейчас находятся под патентной защитой. После выхода предприятия на проектную мощность, удельный вес поставок за рубеж составит 80 %. Противоопухолевые препараты начнут производить в Беларуси. Читать подробнее.

Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Учитывая то, что оно ориентировано на экспортные поставки, польза от этого предприятия будет и стране, не только в поставке лекарственных препаратов на внутренний рынок, но и от открытия рабочих мест, от производства новых препаратов, от внедрения новых технологий. Производство создано на территории свободной экономической зоны «Минск». Только за этот год инвест-площадка приросла 15 новыми резидентами, в том числе в отрасли химической, деревообрабатывающей промышленности, машиностроении.