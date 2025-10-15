На страже здоровья! День фармацевта отмечают в Беларуси

В аптеках страны каждый второй препарат на полке – отечественный. А в больницах этот показатель достигает 80 %. С такими результатами белорусские фармацевты отмечают профессиональный праздник, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, в отрасли – 40 предприятий, которые выпускают около двух тысяч наименований лекарств. Полностью закрывают не только потребности внутреннего рынка, но и активно заявляют о себе на международной арене. С праздником фармацевтов поздравил Президент.

Лукашенко поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником.

Работа тысяч специалистов – основа достижений в области фармацевтики. Цифры говорят сами за себя: в 2024 году объем выпуска составил почти 2,5 миллиарда рублей с темпом роста 111 %. На следующий год стоит более амбициозная задача – 3 миллиарда.