Тюбики – пережитки прошлого! Анастасия Ленкова рассказала, чем питаются космонавты

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – научный сотрудник РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, космонавт Анастасия Ленкова.

Анастасия Ленкова, научный сотрудник РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, космонавт:

Кстати, голубцов нет в космическом питании.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А борщ?

Анастасия Ленкова:

Борщ есть. Голубцов нет, пельменей нет, драников нет. Очень вкусно. Тюбики – это пережитки прошлого. Там остались только джем, горчица и варенье. Буквально четыре наименования. Большинство – это либо сублимированная еда в пакетах герметичных, вакуумных, то есть там ничего нет, сухой остаток, остается только разбавить водой и есть. Абсолютно не скажешь, что еда сколько-то лет могла храниться. Понятно, что там два года, наверное, максимум. Но, тем не менее, она невероятно вкусная, как будто бы только что приготовленная.

Александр Осенко:

То есть просто добавить воды?

Анастасия Ленкова:

Просто добавить воды. Там даже написано, сколько воды добавить, сколько подождать. Это все растворяется, получается обычная, как будто только что приготовленная еда. У космонавтов есть целые дегустационные дни. У нас есть день рыбы, молочный день, мясной день. Мы приходим, все это нам по чуть-чуть накладывают. Мы пробуем, у нас есть листик, ставим свои оценки. Согласно этим оценкам формируется рацион. Каждые 16 дней рацион повторяется, поэтому там все очень разнообразно. Даже овощи есть свежие, и фрукты, но их подвозят грузовым кораблем. Сладости тоже есть, все есть.