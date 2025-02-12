Минздрав увеличил размер надбавок медработникам со средним специальным образованием

Минздрав определил размер надбавок медработникам со средним специальным образованием. Напомним, что с нового года в Беларуси увеличены зарплаты врачам-специалистам. И вот очередной шаг. Все это – результат реализации государственной политики и выполнение наказов избирателей, которые прозвучали в адрес Александра Лукашенко. Надбавка за специфику работы в сфере здравоохранения медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием установлена в размере 35 % от оклада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этой категории относятся фельдшеры, участковые медицинские сестры, помощники врача, работники выездных бригад. Прибавку им будут начислять в несколько этапов. Так, с марта она составит 10 %. Следующий рост оклада на 10 % произойдет в сентябре. А с начала зимы эти выплаты поднимут еще на 15 %.

Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения Беларуси: Это дополнительные надбавки. Изначально они были приняты по решению главы государства для того, чтобы стимулировать квалифицированных работников для продолжения работы в отрасли здравоохранения. И как вы видите, работа на сегодняшний день не стоит на месте. Учитывая, что государство обеспокоено ростом заработной платы и прилагает все усилия для того, чтобы специалисты росли и развивались, то в общем-то повышение заработной платы, которое мы анонсируем в этот раз, плановое.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы прекрасно понимаем, что один врач в поле не воин. И для снятия нагрузки, чтобы мы повышали качество оказания медицинской помощи, здесь необходим бригадный метод работы. И как раз таки средний медицинский персонал (наши медицинские сестры, наши фельдшеры) – это те наши главные соратники, которые в том числе решают это проблему.

Надбавку в нашей стране получат более 111 тысяч специалистов со средним медицинским образованием. Это определено постановлением Министерства здравоохранения.