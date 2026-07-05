90 лет на страже дорог! Юбилей со дня основания отметила ГАИ Беларуси

90 лет на страже дорожной безопасности. Белорусская Госавтоинспекция отметила юбилей. Торжества накануне прошли у стелы «Минск – город-герой». Здесь развернулось захватывающее автошоу «90 лет в одном строю», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксения Цедрик, жительница Минска: Я посещаю это мероприятие уже не впервые. В прошлом году было мероприятие «Тачки Пікнік» в Лиде. Я присутствовала даже в качестве волонтера. Всегда были интересны такие мероприятия с машинами, потому что это эмоции, это драйв, это движ. Поэтому выставка машин очень интересна. Много новых интересных экземпляров, которые я впервые вижу в целом. Интересно на них посмотреть. В некоторые даже можно присесть, погазовать. Это очень классно.

Карина Кириченко, жительница Минска:

Праздник супер. Надо устраивать такое почаще. Хотелось бы видеть такое не раз в год, а чуть более чаще. К сотрудникам Госавтоинспекции я могу всегда обратиться. Были такие ситуации, когда мне помогали не на дороге, а вообще в принципе в моей жизни. Они прекрасные люди, всегда добрые, душевные и помогают.

Более 4,5 миллионов автомобилей ежедневно передвигаются по дорогам страны. При этом в Беларуси устойчивый тренд на безопасность. За последние 10 лет благодаря усилиям сотрудников ГАИ удалось снизить число тяжелых аварий более чем на четверть. За 2025 год количество ДТП с пострадавшими сократилось на 9 %, а это – сотни спасенных жизней. Свой 90-летний юбилей ведомство отметило с главным результатом: миллионами безопасных километров.