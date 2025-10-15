Экспорт лекарств превысил 206 млн долларов! Как развивается отечественная фармакология?

Сегодня – особенный день для тех, кто стоит на страже нашего здоровья не в белом халате врача, а за аптечным прилавком или в лаборатории. В Беларуси – День работников фармацевтической и микробиологической промышленности. Без этих специалистов невозможно представить современную медицину.

Фармацевтов, провизоров, технологов, биохимиков и всех, кто делает нашу аптечку надежной, поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил, что «устойчивое развитие фармацевтической и микробиологической промышленности является значимым фактором сохранения здоровья нации – одной из ключевых составляющих независимости и безопасности страны», – добавил белорусский лидер.

В аптеках страны каждый второй препарат на полке – отечественный. А в больницах этот показатель достигает 80 %. Это выше, чем несколько лет назад, и показывает, что курс на «свое» работает. Отметим, в отрасли – 40 предприятий, которые выпускают около 2 тысяч наименований лекарств – от простых обезболивающих до сложных препаратов для лечения диабета, онкологии и кардиозаболеваний. Фармацевтический рынок растет. И довольно быстро. В прошлом году – плюс 25 %, рекордный показатель за последние 5 лет. Это и развитие производства, и расширение ассортимента, и увеличение госпитальных закупок.

При этом белорусские лекарства остаются доступными. Что важно, особенно сейчас, когда здоровье – не только личное дело, но и вопрос национальной безопасности. При этом большинство аптек находятся в шаговой доступности. В Беларуси их около 4 тысяч.

Белорусская фармацевтика не только полностью удовлетворяет потребности внутреннего рынка, но и активно заявляет о себе на международной арене. Наши лекарства можно найти в аптеках 30 стран.

Наверное, о многом говорит и тот факт, что туристы, которые приезжают в Беларусь, не упускают возможности совершить аптечный шопинг. Проверено – работает не хуже зарубежных аналогов, а цена в разы дешевле.