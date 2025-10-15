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Экспорт лекарств превысил 206 млн долларов! Как развивается отечественная фармакология?

15 октября 2025 17:34
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Сегодня – особенный день для тех, кто стоит на страже нашего здоровья не в белом халате врача, а за аптечным прилавком или в лаборатории. В Беларуси – День работников фармацевтической и микробиологической промышленности. Без этих специалистов невозможно представить современную медицину.

Фармацевтов, провизоров, технологов, биохимиков и всех, кто делает нашу аптечку надежной, поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил, что «устойчивое развитие фармацевтической и микробиологической промышленности является значимым фактором сохранения здоровья нации – одной из ключевых составляющих независимости и безопасности страны», – добавил белорусский лидер.

В аптеках страны каждый второй препарат на полке – отечественный. А в больницах этот показатель достигает 80 %. Это выше, чем несколько лет назад, и показывает, что курс на «свое» работает. Отметим, в отрасли – 40 предприятий, которые выпускают около 2 тысяч наименований лекарств – от простых обезболивающих до сложных препаратов для лечения диабета, онкологии и кардиозаболеваний. Фармацевтический рынок растет. И довольно быстро. В прошлом году – плюс 25 %, рекордный показатель за последние 5 лет. Это и развитие производства, и расширение ассортимента, и увеличение госпитальных закупок.

При этом белорусские лекарства остаются доступными. Что важно, особенно сейчас, когда здоровье – не только личное дело, но и вопрос национальной безопасности. При этом большинство аптек находятся в шаговой доступности. В Беларуси их около 4 тысяч.

Белорусская фармацевтика не только полностью удовлетворяет потребности внутреннего рынка, но и активно заявляет о себе на международной арене. Наши лекарства можно найти в аптеках 30 стран.

Наверное, о многом говорит и тот факт, что туристы, которые приезжают в Беларусь, не упускают возможности совершить аптечный шопинг. Проверено – работает не хуже зарубежных аналогов, а цена в разы дешевле.

Как устроена высокотехнологичная индустрия и какие перед ней стоят задачи – репортаж Эллы Маркевич.

Экспорт лекарств превысил 206 млн долларов! Как развивается отечественная фармакология?-2

Среди лидеров отрасли – предприятие с уникальными компетенциями. «Минскинтеркапс» – единственный в Беларуси производитель мягких капсул. В год их выпускают около полумиллиарда штук. Последняя разработка – мягкие желатиновые «постилки», аналог мармелада, но фармацевтического качества, уже завоевывает любовь маленьких потребителей. 

Экспорт лекарств превысил 206 млн долларов! Как развивается отечественная фармакология?-4

Владислав Андрейченко, директор УП «Минскинтеркапс»:
Сейчас уже это пять разновидностей: и для сна, и для памяти, для иммунитета, для крепких и здоровых костей. Это банка, в которой 60 пастилок, в отличие от остальных представителей, стоит своих денег, но это качество, это европейские вещества. И это фармацевтическое производство. 

Подробности в видео.

Экспорт лекарств превысил 206 млн долларов! Как развивается отечественная фармакология?-6

Работа тысяч таких специалистов – и есть основа достижений в области фармацевтики. Цифры говорят сами за себя: в прошлом году объем выпуска составил почти 2,5 миллиарда рублей с темпом роста 111 %. А уже на следующий год стоит новая задача – достигнуть 3 миллиардов.

Экспорт лекарств превысил 206 млн долларов! Как развивается отечественная фармакология?-8

Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Задача государства – обеспечить свое население качественными и недорогими лекарственными препаратами. Для того чтобы мы с вами не искали последнюю копейку на то, чтобы приобрести себе какие-то препараты. Во-вторых, чтобы качество их было высокое, на уровне лучших международных аналогов. 

Экспорт лекарств превысил 206 млн долларов! Как развивается отечественная фармакология?-10

И это качество оценили далеко за пределами страны. Объем экспорта по итогам прошлого года превысил 206 миллионов долларов. Традиционные рынки – страны СНГ, но активно осваиваются и новые направления: Африка, Латинская Америка, Дальнее Зарубежье. 

За последние 5 лет было выпущено 390 новых лекарственных форм, а в этом году список пополнят еще более полусотни наименований. От лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета до комплексной терапии в онкологии – отечественные препараты доказывают свою эффективность, оставаясь при этом значительно доступнее импортных аналогов, зачастую – в три раза. Это и есть надежный фундамент для здоровья нации.

# Белорусские лекарства # Лекарства # Александр Старовойтов # Владислав Андрейченко

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