Знания пригодятся на всю жизнь – в Минске прошел финал республиканского проекта «Запусти сердце»

Около четырех тысяч школьников 15 мая собрались в «Минск-Арене». Но это был не концерт и не спортивный турнир. Финал республиканского проекта «Запусти сердце» объединил тех, кто уже умеет действовать в ситуации, когда счет идет буквально на минуты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За два месяца участие в проекте приняли около 18 тысяч старшеклассников. Каждую субботу медицинские вузы и колледжи превращались в обучающие площадки, где опытные врачи учили подростков базовым навыкам сердечно-легочной реанимации и первой помощи. И пониманию ценности так называемого «золотого часа», когда своевременная помощь особенно важна для спасения человека. А финал в «Минск-Арене» собрал лучших участников, готовых показать: молодежь сегодня умеет не только быстро реагировать, но и брать ответственность – в том числе за чужую жизнь. Как не растеряться в самый критический момент и стать примером для сверстников – репортаж Даниила Дроботова.

Даниил Дроботов, корреспондент:

На «Минск-Арене» настоящий аншлаг – здесь финиширует проект «Запусти сердце». В течении нескольких месяцев школьники учились оказывать первую помощь пострадавшим. И сейчас лучшие готовы продемонстрировать знания на практике. Этому финалу предшествовали два месяца тренировок по субботам. Главными героями проекта стали 10-классники со всей страны. Учиться ребятам помогали «умные» манекены. Они полностью повторяют тело человека, а встроенные датчики сразу показывают школьникам ошибки: правильно ли они нажимают на грудную клетку и держат нужный темп.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Практикоориентированные подходы в обучении, они касаются в том числе и уровня школьного образования, поэтому по всем направлениям, по таким дисциплинам, как допризывная подготовка, основы безопасности жизнедеятельности, мы стараемся внедрить практические курсы. И вот как раз-таки такая акция, она позволяет отточить те знания, которые ребята получили во время школьных уроков.

Ирина Абельская, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента:

Самая главная и основная цель этой акции – не просто дать навыки практические, но и повысить планку понимания своей гражданской и человеческой позиции в обществе. Нам бы очень хотелось, взрослым, которые являются инициаторами и организаторами этой акции, чтобы это было именно так.

Главная цель проекта – избавить подростков от страха и научить уверенно действовать в экстренной ситуации. Школьники осваивали не только реанимацию, но и другие виды первой помощи – например, как перевязать и фиксировать конечности. К этой важной работе подключились более представители 20 медицинских учреждений страны: от районных больниц до крупных областных центров.