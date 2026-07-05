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Не дают автографы и не смотрят на ракету! Ленкова назвала 7 традиций, которые соблюдают космонавты перед вылетом

05 июля 2026 07:36
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – научный сотрудник РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, космонавт Анастасия Ленкова. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Какие суеверия в Звездном городке у космонавтов? 

Не дают автографы и не смотрят на ракету! Ленкова назвала 7 традиций, которые соблюдают космонавты перед вылетом-2

Анастасия Ленкова, научный сотрудник РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, космонавт:
Например, те космонавты, которые не летали, не дают свои автографы, считается плохой приметой. То есть ты можешь не полететь, а даешь как бы автограф. Перед стартом всегда ездят в дом Королева, на Красную площадь, возлагают цветы к месту погребения Королева и Гагарина. 

Обязательно у нас торжественный завтрак перед тем, как улететь на Байконур. Собираются все родственники, друзья, руководство, отряд приходит. За завтраком желают штатного полета. Никогда не желают скорейшего возвращения, потому что скорейшее – это равно экстренной аварийной посадке. Поэтому желают штатного возвращения.

Дублирующий и основной экипаж передвигаются на разных автобусах, летят на разных самолетах (с точки зрения безопасности). Если вдруг что-то случится, все равно экипаж должен улететь. 

Затем очень много различных традиций происходит уже непосредственно на Байконуре, ближе к старту. Чем ближе старт, тем больше традиций. Например, вывоз ракеты смотрит только дублирующий экипаж. У меня был такой бонус – увидеть ракету, потому основной ее не видит. Считается плохой приметой, если основной экипаж увидит свою ракету. 

Есть очень интересная традиция: основной экипаж, когда переоделся в скафандр, в автобусе, уже со всеми попрощались, едут к стартовому комплексу к ракете. Они останавливаются посреди степи, выходят и справляют малую нужду на заднее правое колесо автобуса. Почему? Потому что когда-то так сделал Юрий Алексеевич Гагарин. И все, у него случился успешный полет, это стало теперь традицией. 

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# Интервью # Космос # Александр Осенко # Анастасия Ленкова

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