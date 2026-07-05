«Батька есть батька!» Анастасия Ленкова вспомнила трогательную встречу с Лукашенко

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – научный сотрудник РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, космонавт Анастасия Ленкова.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

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