«Батька есть батька!» Анастасия Ленкова вспомнила трогательную встречу с Лукашенко

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – научный сотрудник РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, космонавт Анастасия Ленкова.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Какие у вас были эмоции и впечатления, когда стояли рядом с нашим Президентом?
Анастасия Ленкова, научный сотрудник РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, космонавт:
Самые лучшие. Во-первых, волновалась, конечно же, такой человек рядом. Я впервые его увидела, когда нас пригласили перед полетом. Это практически было на Рождество. Было очень волнительно, ответственно. Президент очень быстро расположил к себе. Встреча очень тепло прошла. Он интересовался, как наша подготовка идет, что необходимо сделать, есть ли какие-то вопросы. Очень по-отцовски, тепло. Батька есть батька. Действительно, не просто так, поэтому самые лучшие воспоминания. Подарили часы. Ношу в знаковые моменты своей жизни и очень горжусь.
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