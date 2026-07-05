Провести операцию в космосе реально? Анастасия Ленкова поделилась планами по научным экспериментам
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – научный сотрудник РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, космонавт Анастасия Ленкова.
Анастасия Ленкова, научный сотрудник РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, космонавт:
Хочу реализовать один космический эксперимент: отправить онкологические клетки, опухолевые клетки на орбиту, провести противоопухолевую терапию. Всячески меня поддерживают. Мы договариваемся с российскими коллегами. Будем надеяться, что это получится сделать.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Какую научную работу вы бы хотели реализовать в космосе?
Анастасия Ленкова:
Сейчас отправить опухолевые клетки.
Александр Осенко:
Когда сами будете там?
Анастасия Ленкова:
Провести, наверное, хирургическую операцию.
Александр Осенко:
Но это же невозможно.
Анастасия Ленкова:
Почему? Возможно. Очень даже возможно.
Александр Осенко:
Гравитации же нет.
Анастасия Ленкова:
И что? А почему невозможно?
Александр Осенко:
Фонтан сразу…
Анастасия Ленкова:
Это техническая задача. Создать такие условия, чтобы какой-то отсос, какой-то условный бокс эти капли, они же будут летать, вы имеете в виду?
Александр Осенко:
Да. Скальпель туда, зажим туда.
Анастасия Ленкова:
Во-первых, надо понимать, как фиксировать все эти инструменты, как фиксировать хирурга, как фиксировать пациента. Потом, когда мы будем проводить операцию, как мы будем проводить операцию? Лапароскопически, через разрез, через камеру либо открыто. Кровь – значит, надо какой-то отсос, системы, которые бы эту кровь собирали.
Александр Осенко:
Как близко к этому?
Анастасия Ленкова:
Сейчас исследуют, пытаются понять, как это сделать, но это больше экспериментальные модели на Земле.
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