Провести операцию в космосе реально? Анастасия Ленкова поделилась планами по научным экспериментам

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – научный сотрудник РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, космонавт Анастасия Ленкова.

Анастасия Ленкова, научный сотрудник РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, космонавт:

Хочу реализовать один космический эксперимент: отправить онкологические клетки, опухолевые клетки на орбиту, провести противоопухолевую терапию. Всячески меня поддерживают. Мы договариваемся с российскими коллегами. Будем надеяться, что это получится сделать.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Какую научную работу вы бы хотели реализовать в космосе?

Анастасия Ленкова:

Сейчас отправить опухолевые клетки.

Александр Осенко:

Когда сами будете там?

Анастасия Ленкова:

Провести, наверное, хирургическую операцию.

Александр Осенко:

Но это же невозможно.

Анастасия Ленкова:

Почему? Возможно. Очень даже возможно.

Александр Осенко:

Гравитации же нет.

Анастасия Ленкова:

И что? А почему невозможно?

Александр Осенко:

Фонтан сразу…