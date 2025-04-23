Аптека будущего! В Минске открылся роботизированный аппарат для продажи лекарств

Аптека будущего: роботизированный аппарат для продажи лекарств открылся на железнодорожном вокзале Минска. Достаточно выбрать на сенсорном экране название нужного препарата, приложить паспорт и оплатить товар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автоматический стеллаж вмещает около 300 лекарственных препаратов. По запросу ведется сбор и доставка товаров прямо к кассе. Умная машина позволяет сократить время на поиск нужного препарата. Еще одним плюсом такого автомата является круглосуточная работа.

Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения Беларуси: Сегодня вы видите открытие первого аптечного робота. Он устанавливается в тех местах, где имеется большой круглосуточный поток людей. Дальше мы будем смотреть какой объем, какое количество, какими лекарственными препаратами можно его начинять. Кроме этого, учитывая, что республика движется по IТ-прогрессу, то сегодня широко распространены электронные рецепты.

Сергей Литош, генеральный директор РУП «Белфармация»:

В целом робот предназначен для отработки методики реализации лекарственных препаратов без участия фармацевта. Но в случае необходимости, на панели робота указан номер телефона, по которому можно позвонить и провизор ответит на все интересующие вопросы. Телефон доступен круглосуточно. Возможно приобретение лекарств и с заграничными паспортами, там где в паспорте зашиты биометрические данные.

В аптеке представлен широкий ассортимент лекарств, средств гигиены, товаров для детей и медицинских изделий. Возможно, в ближайшем будущем, аптечный робот станет привычной частью городской инфраструктуры не только в столице, но и по всей стране.