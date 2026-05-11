Специализированный медицинский форум 12 мая открывается в Минске
Минск на ближайшие дни станет одной из главных площадок для профессионального диалога в сфере здравоохранения. 12 мая в Международном выставочном центре стартует специализированный медицинский форум, где представят новинки и уже действующие технологии, оборудование и препараты, которые работают на качество и доступность лечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди участников ведущие белорусские и зарубежные фармацевтические компании, производители медтехники и разработчики современных решений для диагностики и лечения. В программе десятки конференций, семинаров и презентаций.
Свою продукцию покажут более 160 участников из восьми стран. Отдельное внимание – достижениям белорусской медицинской промышленности и отечественным разработкам, которые уже востребованы как внутри страны, так и за ее пределами.
Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Это достаточно значимое событие для всего медицинского сообщества, потому что это самая крупная выставка, которая показывает современные достижения не только Республики Беларусь, но и международных партнеров. Медицина – динамичная, наука и никогда не стоит на месте. Внедряются новые технологии лечения, внедряются новые технологии диагностики и многое-многое другое. Поэтому здесь вы увидите и белорусское производство в разных отраслях медицинской науки, а также те методики, которые за этот год разработали республиканские научно-практические центры.
Форум продлится по 15 мая. За это время участники смогут наладить деловые контакты и узнать о последних достижениях в сфере охраны здоровья.