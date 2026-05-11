Специализированный медицинский форум 12 мая открывается в Минске

Минск на ближайшие дни станет одной из главных площадок для профессионального диалога в сфере здравоохранения. 12 мая в Международном выставочном центре стартует специализированный медицинский форум, где представят новинки и уже действующие технологии, оборудование и препараты, которые работают на качество и доступность лечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди участников ведущие белорусские и зарубежные фармацевтические компании, производители медтехники и разработчики современных решений для диагностики и лечения. В программе десятки конференций, семинаров и презентаций. Свою продукцию покажут более 160 участников из восьми стран. Отдельное внимание – достижениям белорусской медицинской промышленности и отечественным разработкам, которые уже востребованы как внутри страны, так и за ее пределами.