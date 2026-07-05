Суточный импорт сжиженного природного газа Европой упал до минимума за 20 месяцев

В первые дни июля поставки из терминалов в газотранспортную сеть сократились на треть по сравнению с 2025 годом. Аномальная жара стала причиной повышенного спроса на кондиционеры. Запасов в подземных хранилищах осталось меньше половины. Общее падение импорта сопровождается ростом поставок российского СПГ – за полугодие они прибавили 17 %. Ближневосточный газ почти исчез из европейских портов. В июне топливо не поступало из-за остановки производства в Катаре. К началу отопительного сезона хранилища могут не достичь даже 70-процентной заполненности, что создает серьезные риски для зимнего сезона.