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Суточный импорт сжиженного природного газа Европой упал до минимума за 20 месяцев

05 июля 2026 07:45
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Суточный импорт сжиженного природного газа в Европу упал до 261 миллиона кубометров. Такого низкого уровня не фиксировали с ноября 2024-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суточный импорт сжиженного природного газа Европой упал до минимума за 20 месяцев-2

В первые дни июля поставки из терминалов в газотранспортную сеть сократились на треть по сравнению с 2025 годом. Аномальная жара стала причиной повышенного спроса на кондиционеры. Запасов в подземных хранилищах осталось меньше половины. Общее падение импорта сопровождается ростом поставок российского СПГ – за полугодие они прибавили 17 %. Ближневосточный газ почти исчез из европейских портов. В июне топливо не поступало из-за остановки производства в Катаре. К началу отопительного сезона хранилища могут не достичь даже 70-процентной заполненности, что создает серьезные риски для зимнего сезона.

# Европейский союз

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