Беларусь и Россия продолжат обмениваться опытом в медицинской сфере. Сегодня, 15 июля, министр здравоохранения Беларуси встретился с делегацией из Санкт-Петербурга. Тем для обсуждения нашлось немало – от внедрения инноваций до обмена опытом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос подготовки квалифицированных медицинских кадров – одинаково значим для обеих стран, Беларусь и Россия уже реализуют совместные проекты в этой сфере. Только на ближайшие полгода запланировано несколько совместных семинаров и практических занятий, целый ряд научно-практических конференций. А уже скоро страны планируют обмениваться специалистами. Идея заключается в том, чтобы уже опытные врачи могли делиться знаниями с коллегами, а также осваивать новые методы и инновационные подходы, и внедрять их в свою практику.

Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Мы имеем разнонаправленное сотрудничество между Санкт-Петербургом и Минском. Это и направление лечебное, то есть когда наши пациенты и пациенты российские осуществляют консультации, и сотрудники, которые проводят эти консультации друг к другу. Сегодня наша фармацевтическая отрасль сотрудничает с фармацевтическими предприятиями Санкт-Петербурга, и сегодня такие вещи, как инсулины, идет в тесное сотрудничество с предприятием «Герофарм» Санкт-Петербурга.

На встрече обсудили и другие направления для сотрудничества, также делегация ознакомилась с работой 2-й городской клинической больницы.