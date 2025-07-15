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Беларусь и Россия продолжат обмениваться опытом в медицинской сфере

15 июля 2025 13:40
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Беларусь и Россия продолжат обмениваться опытом в медицинской сфере. Сегодня, 15 июля, министр здравоохранения Беларуси встретился с делегацией из Санкт-Петербурга. Тем для обсуждения нашлось немало – от внедрения инноваций до обмена опытом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия продолжат обмениваться опытом в медицинской сфере-2

Вопрос подготовки квалифицированных медицинских кадров – одинаково значим для обеих стран, Беларусь и Россия уже реализуют совместные проекты в этой сфере. Только на ближайшие полгода запланировано несколько совместных семинаров и практических занятий, целый ряд научно-практических конференций. А уже скоро страны планируют обмениваться специалистами. Идея заключается в том, чтобы уже опытные врачи могли делиться знаниями с коллегами, а также осваивать новые методы и инновационные подходы, и внедрять их в свою практику. 

Беларусь и Россия продолжат обмениваться опытом в медицинской сфере-4

Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Мы имеем разнонаправленное сотрудничество между Санкт-Петербургом и Минском. Это и направление лечебное, то есть когда наши пациенты и пациенты российские осуществляют консультации, и сотрудники, которые проводят эти консультации друг к другу. Сегодня наша фармацевтическая отрасль сотрудничает с фармацевтическими предприятиями Санкт-Петербурга, и сегодня такие вещи, как инсулины, идет в тесное сотрудничество с предприятием «Герофарм» Санкт-Петербурга.

На встрече обсудили и другие направления для сотрудничества, также делегация ознакомилась с работой 2-й городской клинической больницы. 

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия # Медицина # Александр Старовойтов

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