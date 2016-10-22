Прямой эфир

Новости по тегу #Александр Синкевич

В штатном режиме: как Мозырский НПЗ пережил нефтегазовый конфликт
22 октября 2016 15:45

В штатном режиме: как Мозырский НПЗ пережил нефтегазовый конфликт

Что такое кредит от МВФ и для чего он нужен Беларуси: рассуждают финансисты и экономисты
08 октября 2016 16:46

Что такое кредит от МВФ и для чего он нужен Беларуси: рассуждают финансисты и экономисты

Александр Лукашенко об условиях кредита МВФ: «Нищим белорусский народ мы делать не имеем права»
03 октября 2016 17:08

Александр Лукашенко об условиях кредита МВФ: «Нищим белорусский народ мы делать не имеем права»

Самые острые проблемы современной политики: Александр Лукашенко посетил Саммит ОИС
17 апреля 2016 18:05

Самые острые проблемы современной политики: Александр Лукашенко посетил Саммит ОИС

Все пути ведут в Стамбул: рекордный саммит ОИС собрал лидеров 56 государств, почётным гостем стал Александр Лукашенко
16 апреля 2016 17:28

Все пути ведут в Стамбул: рекордный саммит ОИС собрал лидеров 56 государств, почётным гостем стал Александр Лукашенко

Александр Лукашенко в Стамбуле провёл 5 встреч с лидерами стран Азии и Ближнего Востока 14 апреля
14 апреля 2016 17:22

Александр Лукашенко в Стамбуле провёл 5 встреч с лидерами стран Азии и Ближнего Востока 14 апреля

23 года дипотношений: об основах и перспективах сотрудничества Беларуси и Азербайджана
19 февраля 2016 18:20

23 года дипотношений: об основах и перспективах сотрудничества Беларуси и Азербайджана

Падение мировых цен на нефть: насколько это влияет на Беларусь и что ждать в ближайшем будущем
13 января 2016 17:13

Падение мировых цен на нефть: насколько это влияет на Беларусь и что ждать в ближайшем будущем

Какие нововведения ждут Беларусь в 2016 году и о чем нужно знать уже сегодня?
01 января 2016 16:32

Какие нововведения ждут Беларусь в 2016 году и о чем нужно знать уже сегодня?

Без кооперации пришлось бы хуже – главные итоги саммитов ОДКБ и ЕАЭС в Москве
27 декабря 2015 16:53

Без кооперации пришлось бы хуже – главные итоги саммитов ОДКБ и ЕАЭС в Москве

Президент на месте будущего горно-обогатительного комплекса в Любани: Нагреть руки на госсобственности не получится
13 сентября 2015 18:28

Президент на месте будущего горно-обогатительного комплекса в Любани: Нагреть руки на госсобственности не получится

ЦИК проверил подписные листы: на пост Президента Беларуси будут претендовать 4 кандидата
05 сентября 2015 17:50

ЦИК проверил подписные листы: на пост Президента Беларуси будут претендовать 4 кандидата