Новости по тегу #Александр Синкевич

В целом эксперты отмечают, что избирательная кампания проходит достаточно спокойно. В нашу страну продолжают прибывать международные наблюдатели. В Беларуси уже находятся около полусотни экспертов от ОБСЕ. Всего же на выборах Президента будут работать более 800 делегатов от ОБСЕ и СНГ. Тем не менее, пока прогнозы делать рано. Тот факт, что количество участников избирательной кампании сократилось вдвое – пикеты по сбору подписей проходили в поддержку 8 выдвиженцев, – специалисты оценивают позитивно.
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